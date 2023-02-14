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Политика

Армен Мнацаканян о перспективах муниципальной реформы

14.02.2023 16:12|ПсковКомментариев: 0

Первыми муниципальными округами в Псковской области готовы стать шесть районов - Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский. В региональный парламент поступили соответствующие законопроекты о преобразовании данных районов в муниципальные округа. Такие же преобразования возможны и в Новоржевском районе.

Каковы перспективы муниципальной реформы в регионе, рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

– Армен Липаритович, начнем разговор с муниципальной реформы. Каково ваше мнение? Есть ли опасения? Разумны ли страхи по поводу преобразования районов в муниципальные округа?

– Люди смотрят с интересом на то, что будет происходить. Могу сказать, что людям бояться нечего. Преобразуемый в муниципальный округ район, как был, так и останется в своих границах. Упразднятся волости, которые до 2006 года были сельским советом, зато усилится контроль и ответственность главы, который придет к власти.

– Многие оппоненты этой реформы говорят о том, что отнимается же часть полномочий.

– Они говорят, что уничтожается местное самоуправление. Что там уничтожается? Как были помещения и работники, так и останутся там. Может быть, вывеска поменяется. Все остается на своих местах.

В региональном парламенте уже шесть обращений от районов по преобразованию в муниципальный округ. Там есть крепкие районы – Струго-Красненский, Пыталовский, Палкинский. Зная Струго-Красненский, думаю, что глава только двумя руками «за» – у него все будет в своих руках. В Новоржевском районе будет итоговое слушание в пятницу. Ничего плохого не вижу в том, если Новоржевский район станет муниципальным округом - будут только одни плюсы.

– Что получит население в результате преобразования в муниципальный округ?

– Приведу пример. Были в деревне Выбор Новоржевского района. Там стоит вопрос по поводу капитального ремонта домов. Есть вопрос по строительству спортивной площадки. Волость зарабатывают некую сумму, но она не может сама подготовить проектно-сметную документацию. Консолидация бюджетных средств даст больше возможностей для привлечения средств за счет национальных проектов.

Мы не совершаем переворот в нашей области. Преобразованием шести районов в округа надо будет доказать остальным муниципалитетам, что польза от этого есть. В работе районов также должна быть строгая вертикаль власти. Например, раньше у нас дороги делись на региональные, муниципальные и местные. Теперь будут региональные и муниципальные. Больше не будет такого, когда автомашина убирает до определенного места, поскольку дорога относится к волости. Порядок должен быть везде.

Беседовал Константин Калиниченко

Пресс-портрет
Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #муниципальный округ
Источник: Псковская Лента Новостей
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