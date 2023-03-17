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Политика

Николай Козловский рассказал о наиболее важных вопросах сессии Великолукской гордумы

17.03.2023 17:37|ПсковКомментариев: 0

Очередное шестое заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва прошло сегодня, 17 марта. Как сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Telegram-канале, на повестке дня было рассмотрено большое количество вопросов. 

Фото здесь и далее: Максим Мамай

Первым был заслушан доклад о деятельности ОМВД России по городу Великие Луки за 2022 год. Состав городского отдела МВД России выполнял задачи по обеспечению личной безопасности граждан, их собственности и предупреждения преступности. Начальник отдела Василий Фёдоров сообщил, что одним из распространённых видов преступлений остаются кражи и дистанционный вид мошенничества.

«Вместе с коллегами заслушали информацию о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в части организации профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в прошедшем году. Хочу отметить, что профилактическая работа в этом направлении активно ведётся, большое внимание уделяется вовлечению подростков в позитивные виды досуговой деятельности», - отметил глава города.

Также был согласован проект решения, согласно которому жители Великих Лук смогут голосовать за городские инициативы в группе Великолукской городской Думы в социальной сети «ВКонтакте». «Считаю, что это решение очень актуально, современно и удобно», - уточнил Николай Козловский.

Также депутаты заслушали информацию о работе по организации патриотического воспитания детей и молодёжи в городе. «Подчеркну, что тема патриотического воспитания занимает важное место в работе органов власти. Исполняющая обязанности главы городской администрации Татьяна Лозницкая подробно рассказала о всех составляющих системы военно-патриотического воспитания, реализуемой в Великих Луках. Значимым направлением является волонтёрская деятельность. В городе открыт муниципальный центр добровольчества – площадка, объединяющая всех великолукских волонтёров. Помимо этого на протяжении 2022 года обучающиеся совместно с родителями активно участвовали в сборе помощи военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, выполняющим задачи специальной военной операции, а также в акции "Письмо солдату"», - уточнил он.

Значимой темой Николай Козловский также назвал информацию об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 2023 года, контрактации по лимитам денежных средств 2023 года и организации работы по наполнению данными системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. 

«В этом году планируется выполнение работ по капитальному ремонту проспекта Гагарина на участке от улице Угольной до улицы Дальней, а именно: устройство недостающего тротуара и недостающего наружного искусственного освещения; ремонт улицы Новосокольнической (строительство тротуаров и недостающего наружного освещения) и выполнение реконструкции участка дороги от перекрестка улицы Металлистов – улицы Антонова до улицы Камышовой», - продолжил он. 

В планах ремонт асфальтобетонного покрытия на 29 дворовых территориях и проездах к ним, а также на нескольких дорогах, а именно: на улице Дьяконова (от 3-й Ударной Армии до Дружбы); улице Новоселенинской (от проспекта Гагарина до ж/д переезда «Лазавицкий»); на проспекте Ленина (от площади Калинина до улицы Новоселенинской) и на улице К. Либкнехта (от улицы Некрасова до проспекта Октябрьского).

Есть в планах и ремонт тротуаров: от магазина «Парма» до улицы Дружбы; улицы Р. Люксембург (от Ставского до набережной А. Матросова). 

«В этом году в планах пополнить автопарк МП "Зеленхоз" и МП "Спецавтохозяйство" новой уборочной техникой», - заключил Николай Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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