Политика

Выборы губернатора - 2023. Референдум. Репетиция. Ребус

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта, посвященного губернаторским выборам 2023 года. Напомним, что публикации серии статей перед значимыми политическими событиями - наша многолетняя традиция. Тем самым ПЛН помогает читателям находиться в курсе происходящего и лучше понимать суть процессов.

Главные региональные выборы, разумеется, не могли стать исключением - и осенью 2022-го, почти за год до единого дня голосования, было объявлено о старте очередного проекта. В предыдущих публикациях мы сформулировали «правила игры» на выборах в условиях новой политической реальности, проанализировали потенциал партии власти и оппозиции, а также рассмотрели вызовы и угрозы, которые могут повлиять на результаты избирательного марафона. Сегодня, когда до ЕДГ в сентябре остается менее полугода и неофициальная кампания фактически стартовала, мы оценим общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию на старте предвыборного марафона и его значение для основных политических сил региона.

Отмашку даст президент

Прежде всего следует отметить, что нынешняя губернаторская кампания - шестая по счету в новейшей истории Псковской области. И значит, есть с чем сравнивать. Совершенно очевидно, что от всех предыдущих кампаний, проходивших как в уже далекие 1990-е и начале нулевых, так и относительно недавно, в 2014 и 2018 годах, выборы-2023 будут принципиально отличаться. Начиная с чисто процессуальных и технологических моментов (трехдневное голосование, использование формата ДЭГ и др.) и заканчивая тем, что сам политический климат в стране в последние годы, и особенно после начала СВО и обострения отношений с Западом, стал совершенно иным.

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Каждый избирательный цикл выборы становятся всё менее конкурентными, и история губернаторских кампаний - тому свидетельство.

Четверть века назад это были настоящие битвы с непредсказуемым результатом; как напомнил в недавнем интервью ПЛН не единожды участвовавший в этих баттлах экс-губернатор Евгений Михайлов, раньше проходили «реальные выборы, с большим риском проиграть, и они требовали максимальной мобилизации», а «сейчас выборы заорганизованы, результат их практически всегда предрешен».

Барьеры и фильтры отсекают несистемные элементы, а допущенные до выборов спарринг-партнеры кандидатов от партии власти знают свое место - и за победу не бьются, решая локальные задачи. Уже в 2014 году, на первых после возвращения выборах губернатора Псковской области, с введенным муниципальным фильтром без каких бы то ни было проблем ожидаемо выиграл действующий глава Андрей Турчак. В 2018-м уверенно победил Михаил Ведерников, за год до этого назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

На фото: Владимир Путин встречается с Михаилом Ведерниковым. 12 октября 2017 года

К старту нового избирательного забега команда Михаила Ведерникова, ранее в эфире ПЛН FM объявившего о готовности пойти на второй срок, подходит, имея максимально крепкие позиции. Как мы уже отмечали в предыдущей публикации, у главы области очень высокий личный рейтинг - по информации ПЛН, на данный момент он составляет порядка 70%. Обозреватели в один голос говорят о популярности губернатора внутри региона и его поддержке со стороны федерального центра. Социально-экономическое положение Псковской области стабильное; столь распространенные год назад пессимистичные прогнозы, основанные на введении беспрецедентных антироссийских санкций и их влиянии на экономику, в целом не оправдались. Да, разумеется, живется тяжело, но в хрестоматийном примере холодильник так и не побеждает телевизор. Социальные обязательства, как и прежде, выполняются, более того - продолжается реализация национальных и иных проектов, направленных на развитие региона. Что касается общественно-политической ситуации, то она тоже стабильна. Политическое поле зачищено, проявляющих хоть какую-то публичную активность несистемных элементов в условиях произошедшей на фоне проведения СВО поляризации практически не осталось.

На фото: заместитель губернатора по внутренней политике Александр Серавин

Команда вице-губернатора, «политрука» правительства Псковской области Александра Серавина работает в этом смысле жестко и последовательно; каким бы ни было отношение участников политического процесса к этому стилю, очевидно, что такие подходы, соответствующие федеральным трендам, дают результат. А это сейчас главное. Таким образом, никакой конкуренции между участниками выборов не может в принципе - неожиданностей ждать не приходится, взяться им при сохранении сложившейся ситуации просто неоткуда. В таких условиях выборы губернатора вполне можно характеризовать как референдум о доверии действующему главе региона - будущему кандидату от «Единой России».

Еще один примечательный факт: если раньше выборы начинались фактически за год до дня голосования, то сейчас и за полгода до ЕДГ не видно никаких заметных телодвижений участников. Прежде за полгода до губернаторских выборов все основные кандидаты были известны и ездили по области, «окучивали» население, теперь - всё иначе.

Ждем отмашки президента. Основываясь на опыте выборов прошлых лет, предположу, что уже в ближайшее время мы увидим встречу президента России Владимира Путина с псковским губернатором, на которой будут подведены итоги и поставлены новые задачи - и это станет своего рода сигналом к старту кампании.

Справедливости ради отмечу: для того, чтобы стать кандидатом, Михаилу Ведерникову предстоит еще пройти обязательную процедуру предварительного партийного голосования «Единой России». Праймериз уже официально запущены. Пожалуй, единственный вопрос, который здесь присутствует: кто станет спарринг-партнером фаворита? Напомню, что пять лет назад эта миссия была доверена Игорю Сиротину - и нельзя сказать, чтобы это как-то положительно повлияло на его участь. Скорее - наоборот: бывший заместитель главы Пскова уже давно пропал с радаров политической жизни.

Федеральный центр следит за тобой

Однако было бы неверным говорить о выборах-2023 как о процессе, лишенном хоть какой-то интриги. Во-первых, ситуация отнюдь не статична - и многое может измениться. Если представить, что социально-экономическая ситуация будет стремительно ухудшаться (чего, естественно, очень не хотелось бы) - это будет влиять и на общественные настроения, и на результаты выборов. Другим фактором, способным наложить серьезный отпечаток на ход избирательной кампании, является продолжающаяся спецоперация. Прогнозировать, что в этом отношении будет происходить ближе к осени, сейчас не возьмется никто. Во-вторых, как давно известно, в Кремле успех губернаторов на выборах определяют не только по тому, что они заняли первое место. Оценка дается по ряду критериев - начиная с того, какой процент получен на выборах (и тут не может быть низкой поддержки), и заканчивая тем, как проводится кампания, насколько четко региональные власти выполняют установки и следуют спущенным по вертикали указаниям, как региональные управленцы работают на сохранение устойчивости и уровня поддержки властей со стороны населения.

Здесь следует обратить внимание на одну из особенностей губернаторских выборов-2023: они впервые пройдут в Псковской области ДО президентских выборов, а не ПОСЛЕ, как это было прежде.

Напомню, что на протяжении более чем четверти века губернатора Псковской области мы выбирали уже после окончания главной избирательной кампании страны. В этот раз всё будет иначе - выборы президента запланированы на март 2024 года. И уже давно в рассуждениях экспертов стало общим местом, что сентябрьский ЕДГ-2023 в регионах станет генеральной репетицией перед этим ключевым политическим событием. Поэтому, как убеждены эксперты, региональные кампании этого года ни в коем случае не могут быть отменены. К выборам в субъектах РФ будет приковано внимание Центра.

Таким образом, чтобы получить пятерку в условный губернаторский дневник, командам региональных глав надо будет не накосячить, не попасть в федеральную повестку с негативными инфоповодами, в целом необходимо провести избирательные кампании безупречно, в полном соответствии с рекомендациями АП, как говорится, без сучка и задоринки, с соблюдением всех установленных норм и высоким уровнем поддержки власти. Так или иначе, с учетом этой «репетиционной» составляющей значение губернаторских выборов для власти, безусловно, возрастает. Как говорилось в известном фильме, «самое главное в нашей работе - мелочи, или мелочей в нашей работе нет». Важно всё - от процента явки и степени легитимности выборов до того, как в регионе в предвыборный период проводится информационная политика. Для решения этих задач можно обойтись и без привлечения специалистов - технологов, как это бывало в прежние годы. Задачи решаемы местными силами, несмотря на огрехи, которые есть в информационном блоке.

Предвыборный ребус

Система сейчас такова, что ничего неожиданного, яркого, заметного на выборах не бывает. Просто потому что это невозможно. Кандидат от власти, он же - будущий победитель определен заранее. А вот кто представит «оппозицию» или ряды политических статистов - это пока еще ребус. Со стороны оппозиции будет несколько кандидатов - если не считать регионального координатора ЛДПР Антона Минакова, степень известности потенциальных кандидатов в масштабах области очень низкая. Для многих избирателей большинство этих предполагаемых участников забега и вовсе из категории ноунеймов. Впрочем, даже с такой оговоркой картина предвыборной жизни на оппозиционном фланге напоминает пока эдакую головоломку, в которой есть и фото потенциальных кандидатов (кто окажется лишним?), и буквы аббревиатур - названий партий, и цифры (количество голосов партийных депутатов, необходимых для прохождения муниципального фильтра), и многочисленные вопросительные знаки. Пожалуй, главная интрига, связанная с участием в кампании оппозиционных объединений, - удастся ли КПРФ сохранить статус «партии №2». Не секрет, что год за годом удерживать на выборах титул «главной оппозиционной силы» зюгановцам всё сложнее - как по причинам естественного ухода их традиционного электората, так и в силу субъективных причин. Напомню, что осенью 2022 года псковские коммунисты объявили о начале подготовки к выборам, но затем неожиданно заявили об отказе от участия в кампании. Правда, потом, после консультаций с партийным руководством, передумали и стали собирать с мест предложения по возможным кандидатурам. В итоге даже составили лонг-лист из семи персон; вошли в него и местные коммунисты с достаточно высоким партийным статусом (вплоть до члена ЦК), и известные активисты из-за пределов области - саратовский депутат Бондаренко и депутат Госдумы, жена оппозиционера Удальцова Анастасия. Казалось бы, есть из кого выбирать - тем более странно, что в итоге кадровая комиссия обкома КПРФ выбирает из двух далеко не самых известных в масштабах области коммунистов, которых не отнесешь к числу политических «тяжеловесов», - это секретарь обкома КПРФ Александр Ножка и персек псковского горкома партии Александр Баев.

На фото: первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев

Впрочем, в полной неожиданных поворотов дороге коммунистов на губернаторские выборы не следует исключать и новых зигзагов: по крайней мере, если в КПРФ решат вовсе не выдвигать кандидата или объявят победителем в паре Баев-Ножка кого-то третьего, удивлять это не должно.

Так или иначе, кандидату от КПРФ предстоит бороться за второе место. Спихнуть с этой ступеньки условного пьедестала коммуниста хотят «либерал-демократы». Такую задачу - быть вторыми на любых выборах - ставит партийное руководство.

На фото: региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков

Посмотрим, получится ли это у Антона Минакова. Хотя решение Высшего совета ЛДПР по вопросу участия в губернаторских выборах в Псковской области официально не принято, не вызывает сомнений, что, во-первых, выдвигать своего кандидаты элдэпээровцы будут, а, во-вторых, этим кандидатом почти наверняка будет руководитель областного отделения партии, уже имеющий опыт участия в губернаторских выборах-2018. С высокой долей вероятности можно предполагать, что своих кандидатов на выборы не будут выдвигать региональное отделение «Справедливой России - За правду» (как и прежде лидер эсеров Олег Брячак регулярно заявляет о поддержке действующего руководителя области) и псковского «Яблока» (ранее Лев Шлосберг объяснил отсутствие у объединения планов принять участие в выборах губернатора).

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Будут ли присутствовать среди участников кампании представители «Новых людей», «Партии роста» или «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», предстоит решить демиургам псковской политики.

Подводя итог сказанному, предположу, что стартовавшая кампания по выборам губернатора пройдет в достаточно ограниченном масштабе - скорее всего, она будет неяркой, с минимальным использованием агитационно-пропагандистских материалов. Почему? Во-первых, серьезных оппонентов у главы региона нет. Мериться тем, у кого больше электората, денег и харизмы, некому. Среди местных «настоящих буйных» и ресурсно обеспеченных - не то, что мало, их нет. Политики федерального уровня, несмотря на участившиеся информационные вбросы вроде «сватания» на псковские выборы вице-спикера Госдумы от «Новых людей» Даванкова, скорее всего, не приедут. Внимание федеральных СМИ выборы в Пскове с участием исключительно местных игроков не привлекут. Во-вторых, как уже было сказано, степень известности действующего губернатора высока, а его рейтинг порядка 70%. Вопрос: зачем накачивать его дальше, если нынешний показатель позволяет решить задачу - с одной стороны, преодолеть планку прошлых губернаторских выборов 2018-го, а с другой - не превзойти результаты президента? В-третьих, выборы - 2023 - это репетиция перед президентскими выборами. Тут важно не накосячить, не привлечь внимание, то есть чем незаметнее и меньше шума - тем лучше. В-четвертых, если раньше власти оглядывались на Запад и от них требовалось демонстрировать при проведении выборов открытость, конкурентность, транспарентность и т.д., то теперь, в условиях гибридной войны, заниматься всем этим не надо. Всё это позволяет говорить о том, что всё будет проходить тихо, рутинно, в рамках проведения серии мероприятий «Единой России».

Как бы то ни было, Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за развитием событий и продолжит реализацию проекта, посвященного главным региональным выборам.

Александр Савенко