Политика

Встреча президента Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. СТЕНОГРАММА

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Псковской области. Михаил Ведерников информировал главу государства о социально-экономическом развитии региона.

В.Путин: Добрый день!

Михаил Юрьевич, хотел спросить: у вас же ещё несколько лет назад создана свободная экономическая зона?

М.Ведерников: Да.

В.Путин: Что-то там есть, она живая?

М.Ведерников: Есть, конечно. В декабре Вы как раз давали старт одному из предприятий.

В.Путин: Да, я помню.

Расскажите, пожалуйста, что там происходит.

М.Ведерников: Я хочу сказать, что несколько предприятий ушло. Но, наверное, больше это было связано даже не с нынешними реалиями, а всё-таки больше с началом пандемии – с этими моментами. Но мы эту работу не останавливали, и, несмотря на все ограничения, которые были, мы в режиме ВКС постоянно встречались с нашими инвесторами и рассматривали новые проекты.

Главным, конечно, у нас сейчас является производство «Титан-Полимер», потому что, как я Вам уже докладывал на открытии предприятия, мы всё-таки рассчитываем, что это будет основа, когда они запустят вторую очередь, это будет хорошая промышленная кооперация, которая позволит [организовать] ещё много-много разных производств – от производства каких-то медицинских комплектующих до шинных кордов, то есть достаточно большой комплекс можно будет сделать. Это можно сделать как раз в особой экономической зоне.

Привлекательно это будет, потому что можно пользоваться всеми льготами особой экономической зоны, и там будут нулевые затраты на логистику. Поэтому мы рассчитываем, что это будет такое ядро, и, собственно, вот эта программа ИПСЭР – индивидуальная программа социально-экономического развития для десяти регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью – это как раз и предусматривает.

Мы порядка 900 миллионов ежегодно вкладываем в зону, для того чтобы инвестору было комфортно.

Хотел Вам доложить, что у нас 40 процентов рост по прошлом году по турпотоку в Псковскую область. Сейчас берём несколько знаковых локаций, – безусловно, это Псков, Пушкинские Горы, Печоры, Изборск, – и хотим именно на этих площадках сделать основные точки роста.

В этом году 550 лет Печорам. Владимир Владимирович, мы с владыкой Тихоном просим Вас найти время в графике, приехать.

В.Путин: Спасибо.

М.Ведерников: Большой объём мероприятий запланирован, и значительная часть из них будет реализована уже примерно к концу лета. Нам действительно будет что Вам показать, поэтому мы Вас очень ждём.

В.Путин: Монастырь никогда не закрывался.

М.Ведерников: Он никогда не закрывался, да. Все эти сотни лет шла служба. Владыка сейчас очень многое сделал. Монастырь действительно преобразился – здесь в презентации есть, можно будет посмотреть.

Вам огромное спасибо за программу, которую мы реализуем в рамках возрождения объектов культурного наследия. Мы вообще изначально планировали по ней привести в порядок 32 объекта культурного значения. Достаточно серьёзно поработали с подрядчиками, с исполнителями, добились вместе с владыкой экономии – и почти в два раза увеличили количество объектов в тех же средствах.

В.Путин: Хорошо. Давайте посмотрим по Вашему докладу.

М.Ведерников: Владимир Владимирович, я хотел начать с социально-экономического положения в регионе: что сделано, какие планы на будущее.

Прошедший год для всей страны был непростой, Псковская область – не исключение. Но у нас были и собственные вызовы, обусловленные геополитическим положением нашего региона, и в первую очередь, конечно, это связано с двумя нашими соседями, которые входят в блок НАТО. Из-за их действий были нарушены логистические цепочки, и под ударом оказался наш сектор грузоперевозки.

Всё это сопровождалось безуспешными попытками Прибалтики устроить, открыто говоря, гуманитарный кризис на нашей границе. Их таможня и пограничная служба просто в одностороннем порядке оборвали любые коммуникации с нашими пограничниками и таможенниками, и это в том числе породило достаточно серьёзные очереди грузовых автомобилей. У нас, бывало, в сутки скапливалось 600–700 грузовых автомобилей.

Ещё один достаточно серьёзный вызов: Евросоюз – Вы знаете, что были достаточно хорошие программы приграничного сотрудничества – в одностороннем порядке они все эти программы закрыли. Нам это обошлось порядка 300 миллионов рублей.

Мы сейчас с Минэкономразвития работаем, у них есть хорошая программа. Они рассчитывают, что мы все эти программы выполним теперь за наш и за федеральный бюджет.

В общем, нестандартных ситуаций было много, но мы с ними всеми справились, и в первую очередь, конечно, во многом благодаря тому большому и очень эффективному объёму решений, которые по Вашему поручению были приняты и реализованы Правительством Российской Федерации. Хочу отметить, что туда и наши предложения попадали, которые мы в открытом режиме обсуждали с представителями пострадавших отраслей и давали обратную связь в Правительство.

Решения действительно очень оперативно принимались, и наше предпринимательское сообщество оценило быструю реакцию Правительства и действенность тех мер, которые принимались.

В этой части я хочу Андрею Рэмовичу Белоусову тоже сказать спасибо, потому что он как раз помог сохранить рабочие места в отрасли грузоперевозок. У нас здесь были серьёзные проблемы. Он точечно эти вопросы решал.

Денис Валентинович Мантуров, конечно, со своей командой, – он наш куратор, – они тоже провели большую работу и целому ряду наших крупных предприятий помогли найти новые рынки для своей работы.

Во-вторых, положительно сказался опыт противодействия COVID. Мы отработали инструмент проведения [заседаний] оперативных штабов по экономике, делали открыто, с предпринимателями. Это позволило и уровень диалога повысить, и точечность и эффективность принимаемых решений.

В-третьих, за последние несколько лет мы всё-таки сумели создать достаточно неплохую базу для роста экономики. Как я уже Вам доложил, у нас на 40 процентов вырос туристический поток. Полностью решена на сегодняшний день проблема транспортной доступности региона, и появились новые крупные проекты в сельском хозяйстве. Благодаря этому экономика перестроилась, и к осени прошлого года мы в принципе вышли на все заданные и планируемые показатели. В презентации основные цифры есть.

В.Путин: ВРП у вас подрастает.

М.Ведерников: Подрастает, да, существенно, несмотря ни на что. Здесь, я думаю, играет роль то, что у нас всё-таки диверсифицированная экономика. Нам удаётся балансировать.

Основные цифры не буду называть, они в презентации есть. Хочу сказать, что везде есть – где-то небольшой, где-то значительный – рост. Но важно отметить то, что у нас ещё есть положительная динамика по начисленным заработным платам – повышение на десять процентов. Немного, но тем не менее мы такую для себя тенденцию взяли и стараемся её сохранять.

Заметное снижение у нас только по двум показателям, они никак не связаны с международной обстановкой. Сельское хозяйство у нас закончило год с показателем 85 процентов. Это связано с тем, что у нас была вспышка АЧС в 2021 году, два крупных предприятия пострадало.

В.Путин: Поголовье уничтожали?

М.Ведерников: Да, значительный был урон. Но мы отработали, и Минсельхоз здесь тоже нам помогал – инфраструктура восстановлена, причём модернизирована уже, по последнему слову техники всё сделано, и в этом году мы рассчитываем, что поголовье будет полностью восстановлено.

Второй показатель, где есть снижение, – это объём инвестиций. Частично тоже это завязано на АЧС, но частично это субъективный момент – у нас РЖД в 2021 году вложило в свои активы на территории региона 8,3 миллиарда рублей, у них была инвестиционная программа. А в 2022 году просто такой программы не было – поэтому здесь такой показатель.

В.Путин: Технический.

М.Ведерников: Да, технический.

Владимир Владимирович, самое важное, что на этом фоне нам удаётся сохранять рост собственных доходов консолидированного бюджета. По 2021 году – это плюс три миллиарда рублей. Мы начинали в 2017 году с 26 миллиардов, на сегодняшний день бюджет составляет 61 миллиард – почти в 2,5 раза. Это, конечно, важно. Безусловно, мы без Вашей поддержки и поддержки Правительства этого сделать не могли.

Это позволило нам выйти из состояния технического банкротства, потому что в 2017 году у нас госдолг составлял почти 102 процента. На сегодняшний день по итогам прошедшего года – 70,6 процента, притом что мы ни одно направление не свернули, мы активно все развивали. Но при этом, благодаря в том числе федеральной поддержке, удалось снизить и госдолг, и благодаря Вашему решению теперь он полностью состоит только из бюджетных кредитов, а это нам даёт возможность экономить полмиллиарда ежегодно. Для нас это тоже существенно.

В.Путин: И с аварийным жильём разобрались?

М.Ведерников: В процессе. Практически разобрались, разбираемся. Там проблема в том, что из-за того, что был определённый объём средств, главы муниципалитетов тоже очень осторожно к этому относились, и не всё жильё, которое на самом деле является аварийным, подали как аварийное, понимая, что если не будет федеральных денег, у них будут обязательства и прокуратура с них за это будет спрашивать.

Сейчас мы с Иреком Файзуллиным отрабатываем, пытаемся найти какой-то механизм, для того чтобы тоже включить это, может быть, в новую программу, для того чтобы всё-таки всё жильё, которое реально аварийное, было расселено.

Несмотря на все сложности, мы развиваемся. Я хочу привести в пример систему образования.

В.Путин: Сеть хорошая у вас, лучшая.

М.Ведерников: Спасибо большое.

Во время Вашего визита в 2021 году Вы поддержали наше обращение по приведению в порядок приграничной инфраструктуры и в 2021 году одобрили предложение «Единой России» по принятию программы капитального ремонта школ.

Огромное спасибо. Мы в прошлом году 33 объекта «прокапиталили» на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Такого не было никогда, и люди, конечно, это видят и очень ценят.

Все эти возможности – Ваши поручения, отдельные решения, программы, национальные проекты – мы максимально используем.

По нацпроектам хочу сказать, что мы в прошлом году, по сути, вышли для себя на рекорд: процент реализации нацпроектов – 99,03 процента, это 16-е место по стране и 3-е место по Северо-Западу.

В итоге на сегодняшний день у нас благодаря такой работе строится, готовится к строительству, реконструируется сразу девять образовательных объектов. Тоже такого никогда не было, и, конечно, люди с благодарностью относятся.

Очевидно, конечно, что все эти решения требуют отдельного подхода по обеспечению кадрами. У нас очень серьёзный дефицит медицинских, педагогических кадров.

В.Путин: На тысячу населения – где-то 33–34 человека медицинских работников, да?

М.Ведерников: Владимир Владимирович, доложу: это десятилетиями было.

В.Путин: Да, я знаю.

М.Ведерников: Этот дефицит увеличивался. Рекорд был в прошлом году – 56 процентов дефицита, один из самых высоких показателей в стране. Но благодаря Вашим решениям, поддержке Татьяны Алексеевны Голиковой на миллиард мы закупили медицинского оборудования. Не полностью, конечно, но в значительной степени, где была острая необходимость, по всем медучреждениям [дефицит] закрыли.

В.Путин: Дефицит врачей уменьшился?

М.Ведерников: Дефицит уменьшился, сейчас он составляет 52 процента. Может показаться, что четыре процента – это немного, но самое главное, что мы переломили эту тенденцию, в том числе благодаря региональным решениям по поддержке медиков. Будем с этим вопросом бороться.

Строительство учебно-лабораторного корпуса по Вашему поручению даст возможность уже в этом году студентов-медиков направить на учёбу, и мы рассчитываем, что в ближайшие годы мы остроту проблемы снизим, а в обозримом будущем сможем эту проблему в принципе полностью решить.

В.Путин: Хорошо.

М.Ведерников: Владимир Владимирович, я уже упомянул проблему транспортной доступности. Хочу в двух словах сказать тоже.

В 2017 году по маршруту Псков – Санкт-Петербург ходил единственный ежедневный поезд (я его даже электричкой не могу назвать) с пересадкой через Лугу, и время составляло от 5,5 до шести часов и более.

Сейчас у нас ежедневно ходят четыре пары «Ласточек». Часть из них под туристов настроены, доезжают потом до Печор и обратно. Время в пути составляет 3,5 часа. Загрузка поездов практически всегда сто процентов. За прошлый год перевезли полмиллиона пассажиров. Впервые запустили ежедневное автобусное сообщение с белорусским Витебском.

Очень динамично у нас развивается отрасль авиасообщения. Помните, я тоже к Вам с этим вопросом подходил: у нас в 2017 году не было ни одного рейса, ничего не летало. 500 миллионов был долг по предприятию, по аэропорту, – банкротство.

На сегодняшний день работает новое предприятие – долгов нет, развивается динамично. «Новапорт» у нас инвестор. Продали ему 70 процентов акций. Псков-Москва – ежедневно десять рейсов. Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань – два ежедневных рейса. Симферополь, Анапа – пока закрыты, но маршруты тоже раскатаны: как только небо откроют, мы тоже готовы полететь.

Пассажиропоток с 30 тысяч в 2019 году увеличился почти до 120 [тысяч] в прошлом году, и в этом году мы рассчитываем выйти на 150 тысяч. С коллегами из «Новапорта» уже в ближайшее время приступим к проектированию нового пассажирского терминала.

В.Путин: Рост очень хороший.

М.Ведерников: Стараемся.

Владимир Владимирович, Вы знаете, что Псковская область – регион с богатыми воинскими традициями. У нас 76-я [гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая] дивизия ВДВ, 2-я [отдельная гвардейская ордена Жукова] бригада [специального назначения]. По сути, у нас, наверное, нет ни одного человека, чей родственник, знакомый или друг не служил бы в Вооружённых Силах. Поэтому с первых дней начала СВО мы уделяем пристальное внимание вопросам оказания помощи нашим ребятам, которые там, и, безусловно, конечно, их семьям.

С первых дней начал работать центр помощи семьям мобилизованных, и в каждом районе у нас определены уполномоченные по делам семей мобилизованных. Для того чтобы уберечь их от какого-то бюрократизма и объяснения, кто они такие, в учреждениях региона, я всем им дал статус общественного помощника губернатора, у них есть удостоверения. Достаточно эффективно работают.

Хочу сказать, что у нас и жители, и малый и средний бизнес активно во всю эту работу включились, предприятия нам помогают. С начала СВО, несмотря на то, что регион небогатый, на помощь тем, кто «за ленточкой» находится, их семьям, в подшефные территории, беженцам порядка 700 миллионов уже направили – это и бюджетные, и внебюджетные средства.

В.Путин: Михаил Юрьевич, семьи военнослужащих должны находиться под особым контролем и вниманием с Вашей стороны.

М.Ведерников: Владимир Владимирович, так и есть. Я лично с ними регулярно встречаюсь, мы обсуждаем все вопросы. Более того, с командирами наших соединений практически еженедельно мы на связи. Они говорят, что им нужно, чтобы не было такого: нужны каски – и все эти каски на складах лежат, не нужны. Мы формируем, отправляем на передовую и получаем обратную реакцию, что всё в целости и сохранности доехало. Это постоянная работа, мы постоянно это делаем.

Более того, мы организовали работу – мы и посылки от семей тоже передаём, и ребята персонально получают.

В.Путин: Хорошо.

М.Ведерников: Если доверите и люди поддержат, мы готовы пройти единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области.

В.Путин: Михаил Юрьевич, команда у Вас эффективная, Вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю Вам успеха.

М.Ведерников: Спасибо большое.

В.Путин: К людям надо обращаться за поддержкой прежде всего.

М.Ведерников: Естественно, конечно. Спасибо большое.