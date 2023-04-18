Политика

Форум секретарей первичных отделений «Единой России» открылся в Пскове

Форум секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» открылся в Пскове. Мероприятие проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Форум объединил руководителей первичных и местных отделений партии, всего присутствует около 600 человек.

«Поздравляю вас со стартом электорального цикла 2023 года. Мы много будем говорить сегодня о смыслах и важных для будущего Псковщины вопросах. Но начинать нам надо с другого. Жить в момент, когда пишется история и формируется новое мироустройство – сложно. Взять на себя роль лидера и нести этот крест несмотря на боль и потери – чудовищно тяжело. Я долго подбирал слово, способное описать сколь велика ноша, которую взвалил на себя наш президент. Нужны силы, сплоченность нации, нужны вы – члены партии, на которых Владимир Владимирович будет опираться. Стране необходим надежный тыл, который бережно заботится о семьях военнослужащих и беженцах. Мы обязаны держать руку на пульсе того, что происходит на фронте, на котором сражаются наши земляки и десятки тысяч наших однопартийцев», – выступил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Он напомнил, что секретарь генерального Совета партии Андрей Турчак не покидает передовой и «является лучшим примером того как надо работать сегодня».

«Вы все участники грандиозной консолидации усилий для помощи фронту, чтобы согреть, обустроить и защитить наших ребят, наших героев-защитников. А павших защитников мы обязаны помнить и сохранять их историю в веках! Прошу почтить минутой молчания павших защитников, героев. Слава и вечная память героям!» – выступил депутат.

Минутой молчания почтили память погибших военнослужащих