Форум секретарей первичных отделений «Единой России» открылся в Пскове

Форум секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» открылся в Пскове. Мероприятие проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Форум объединил руководителей первичных и местных отделений партии, всего присутствует около 600 человек.
Он напомнил, что секретарь генерального Совета партии Андрей Турчак не покидает передовой и «является лучшим примером того как надо работать сегодня».
«Вы все участники грандиозной консолидации усилий для помощи фронту, чтобы согреть, обустроить и защитить наших ребят, наших героев-защитников. А павших защитников мы обязаны помнить и сохранять их историю в веках! Прошу почтить минутой молчания павших защитников, героев. Слава и вечная память героям!» – выступил депутат.
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