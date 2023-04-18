Политика

Александр Котов: С таким кандидатом будет несложно проводить избирательную кампанию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников достоин быть избранным на очередной срок полномочий. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе пресс-подхода после форума секретарей первичных и местных партийных организаций Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Традиционно проводим, каждый год, в преддверии избирательной кампании такой форум, чтобы зарядиться энергией, поддержать друг друга, почувствовать взаимную помощь и поддержку. У нас особенный форум – предстоит в сентябре в Единый день голосования избирать губернатора на новый срок полномочий. Сегодня мы единодушно высказали поддержку действующего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Мне кажется, что сомневаться в победе вряд ли стоит. Очень много сделано, практически выполнено все, что было обещано избирателем в начале кампании пять лет назад», – выступил спикер регионального парламента.

По словам Александра Котова, нынешняя задача заключаются в том, чтобы действующая поддержка губернатора отразилась в бюллетенях на голосовании во время избирательной кампании.

«Думаю, что так и будет. У нас есть все силы, возможности и ресурсы. С таким кандидатом нам будет несложно проводить избирательную кампанию. Михаил Юрьевич достоин того, чтобы его избрали на очередной срок полномочий. С таким лидером мы будем решать все проблемы, которые есть в регионе», – заключил он.