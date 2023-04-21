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Политика

Новая система выборов главы муниципального округа расширит «кадровую скамейку» – Олег Майоров

26.04.2023 12:30|ПсковКомментариев: 0

Новая система выборов главы муниципального округа позволит расширить «кадровую скамейку» для руководителей органов МСУ. Такое мнение высказал глава Невельского района Олег Майоров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Олег Майоров / «ВКонтакте»

«Я полностью поддерживаю новую систему, вижу в ней одни только плюсы. Начнём с того, что новая система позволит расширить "кадровую скамейку" для руководителей муниципальных образований, исходя из таких важных качеств, как умение принимать оперативные, профессиональные и ответственные решения и их реализовывать», – отметил Олег Майоров.

Он также указал на вертикальную управляемость такой системы. «Сегодня на первый план выходит быстрое исполнение поручений, которые формируются на разных уровнях, вплоть до федерального. То есть команда должна работать в едином звене, едином понимании ответственности за поставленные задачи», – сказал глава района.

По его словам, возможность быстрой ротации - гарантия того, что на постах будут только ответственные люди.

«Не секрет, что при прямых выборах должность главы окрашена неким политическим популизмом. Чтобы исключить случайное попадание таких людей, которые безответственно обещают избирателям то, что им удобно слышать или то, что повысит рейтинг, но при это не знают, как реализовывать, система позволит гарантировать, что придут профессиональные кадры, которые ставят перед собой главной целью ответственное развитие муниципалитета», – пояснил собеседник ПЛН.

Кроме того, Олег Майоров прокомментировал вопрос связи с населением в преобразованных муниципальных округах. «Сразу скажу, что утратить связь с населением при новой системе не позволит ни само население, ни губернатор Псковской области», – заключил он. 

Напомним, 25 апреля депутаты Псковского областного Собрания на сессии одобрили законопроект, обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах. Главу муниципального округа депутаты будут избирать тайным голосованием из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. Порядок такого отбора Собрание каждого округа определит самостоятельно.

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Как сообщалось ранее, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков.  В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

Теги: #регион60 #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Муниципальная реформа в Псковской области Новая система выборов главы муниципального округа расширит «кадровую скамейку» – Олег Майоров Игорь Дитрих: Нужна четкая вертикаль власти, а не несколько параллелей Виктор Остренко: Избрание глав муниципальных округов по конкурсу укрепит вертикаль власти Вера Кондратьева: Новая схема выборов главы округа – единственно правильная Валентина Понизовская: Преобразование районов в округа будет положительным для жителей Алексей Севастьянов о законе про выборы в округах: Муниципалитеты, за дело! Закон о первых выборах в новых муниципальных округах приняли в Псковской области Законопроект о первых выборах в новых муниципальных округах поступил в Собрание Принесет ли пользу муниципальная реформа, поспорили участники «Армрестлинга» на «ПЛН FM» Муниципальная реформа не несет за собой сокращение рабочих мест – депутат Николай Соколов «Гайд-парк»: Глава фракции «ЕР» в Новоржевском районном Собрании Николай Соколов о муниципальной реформе. ВИДЕО Облизбирком принял решение провести выборы в муниципальных округах Псковской области «Сливайтесь и объединяйтесь!»: муниципальная реформа в Псковской области. ИНФОГРАФИКА Значимость главы района после муниципальной реформы объяснил Алексей Севастьянов Алексей Севастьянов о муниципальной реформе: Острых вопросов со стороны оппонентов я не слышал Владимир Кузь оценил вероятность появления Гдовского и Псковского муниципальных округов Глава Стругокрасненского района: Основная задача муниципальной реформы - увеличение качества услуг населению Региональный парламент поддержал преобразование восьми районов в Псковской области в муниципальные округа Петр Алексеенко: КПРФ не «ловит хайп» на критике муниципальной реформы Александр Котов о новых муниципальных округах в Псковской области Андрей Маковский о муниципальной реформе: Это здравая идея Псковские единороссы призвали поддержать законопроекты о создании муниципальных округов Александр Котов о муниципальной реформе: Люди смогут общаться с властью в режиме одного окна «Не ловить хайп» на муниципальной реформе в Псковской области призвал Олег Брячак Псковские коммунисты выступили против муниципальной реформы Инициативы о преобразовании восьми районов Псковской области в муниципальные округа рассмотрел профильный комитет регионального парламента  Глава Новоржевского района отклонила решение депутатов о преобразовании муниципального образования в округ Новоржевские депутаты поддержали преобразование района в муниципальный округ Законопроект о преобразовании в округ ещё одного района поступил в областное Собрание Границы будущих муниципальных округов обсудили в областном Собрании депутатов Участники публичных слушаний в Новоржеве поддержали преобразование района в муниципальный округ Армен Мнацаканян о перспективах муниципальной реформы Власть не утратит контакт с народом после муниципальной реформы – Армен Мнацаканян Армен Мнацаканян о муниципальной реформе: Людям бояться нечего «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о муниципальной реформе. ВИДЕО Инициативу шести районов о преобразовании в округа областное Собрание рассмотрит 21 февраля Шесть законопроектов о преобразовании районов в округа поступили в областное Собрание «Беседка»: Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах. ВИДЕО Муниципальная реформа позволит привлекать внебюджетные средства – глава Красногородского района Елена Тимашова о муниципальной реформе: Мы приближаем органы МСУ к жителям Депутаты Опочецкого района поддержали реформу местного самоуправления Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 17 февраля «Сообразим на троих»: Реформы 2023 года – что нас ждет? ВИДЕО С инициативой провести муниципальную реформу выступили главы семи районов Муниципальная реформа: страхи и преимущества Реформа в районах может снизить муниципальный фильтр — Петр Алексеенко Елена Тимашова о цели создания муниципальных округов в Псковской области Александр Котов о муниципальных округах: Для людей вообще ничего не поменяется Муниципальные округа Будущее местного самоуправления
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