Политика

Новая система выборов главы муниципального округа расширит «кадровую скамейку» – Олег Майоров

Новая система выборов главы муниципального округа позволит расширить «кадровую скамейку» для руководителей органов МСУ. Такое мнение высказал глава Невельского района Олег Майоров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Олег Майоров / «ВКонтакте»

«Я полностью поддерживаю новую систему, вижу в ней одни только плюсы. Начнём с того, что новая система позволит расширить "кадровую скамейку" для руководителей муниципальных образований, исходя из таких важных качеств, как умение принимать оперативные, профессиональные и ответственные решения и их реализовывать», – отметил Олег Майоров.

Он также указал на вертикальную управляемость такой системы. «Сегодня на первый план выходит быстрое исполнение поручений, которые формируются на разных уровнях, вплоть до федерального. То есть команда должна работать в едином звене, едином понимании ответственности за поставленные задачи», – сказал глава района.

По его словам, возможность быстрой ротации - гарантия того, что на постах будут только ответственные люди.

«Не секрет, что при прямых выборах должность главы окрашена неким политическим популизмом. Чтобы исключить случайное попадание таких людей, которые безответственно обещают избирателям то, что им удобно слышать или то, что повысит рейтинг, но при это не знают, как реализовывать, система позволит гарантировать, что придут профессиональные кадры, которые ставят перед собой главной целью ответственное развитие муниципалитета», – пояснил собеседник ПЛН.

Кроме того, Олег Майоров прокомментировал вопрос связи с населением в преобразованных муниципальных округах. «Сразу скажу, что утратить связь с населением при новой системе не позволит ни само население, ни губернатор Псковской области», – заключил он.

Напомним, 25 апреля депутаты Псковского областного Собрания на сессии одобрили законопроект, обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах. Главу муниципального округа депутаты будут избирать тайным голосованием из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. Порядок такого отбора Собрание каждого округа определит самостоятельно.

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Как сообщалось ранее, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.