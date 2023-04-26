Политика

Софья Пугачева не повторит судьбу экс-главы Пустошкинского района – Армен Мнацаканян

Глава Новоржевского района Софья Пугачева после признания её работы на посту неудовлетворительной не повторит судьбу экс-главы Пустошкинского района Светланы Васильковой. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян.

«На вопрос, повторит ли глава Новоржевского района судьбу Васильковой, отвечаю: нет. Мы оценку ставили лично главе района. Дальше она будет работать, как работала. Уже образовался Новоржевский муниципальный округ, впереди ожидается много работы: предвыборная кампания среди депутатов, конкурсная комиссия. У Софьи Олеговны ещё есть время поработать на благо Новоржевского района, пусть работает спокойно», – сказал вице-спикер регионального парламента.

Также он уточнил, что 13 депутатов из 15 признали работу главы неудовлетворительной, но при этом отчет администрации Новоржевского района приняли к сведению.

«Хочу ещё раз поблагодарить депутатов-единороссов за хорошую командную работу, которую они сегодня показали», – отметил Армен Мнацаканян.

Смотрите также Депутаты признали неудовлетворительной работу главы Новоржевского района

Напомним, депутаты районного Собрания заслушали годовой отчет главы Новоржевского района Софьи Пугачевой в ходе очередной сессии 27 апреля. Работу главы муниципалитета признали неудовлетворительной большинством голосов (13 из 15).

Софья Пугачева (член партии «Яблоко») избрана главой Новоржевского района 8 сентября 2019 года, получив поддержку 45,95% голосов избирателей. 20 сентября 2019 года приступила к работе.

Ранее в Пустошкинском районе прошли досрочные выборы на пост главы муниципалитета. Занимавшую пост члена партии «Яблоко» Светлану Василькову депутаты районного Собрания отправили в отставку 24 ноября 2022 года. Они неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.