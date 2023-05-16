Политика

Элла Памфилова о форуме МИК в Пскове: Уверена, он станет важной коммуникативной площадкой для всех участников

Приветственное слово председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой к участникам четвертого Форума молодежных избирательных комиссий зачитал член ЦИК РФ Андрей Шутов в ходе открытия мероприятия сегодня, 18 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Элла Александровна очень хотела зарядиться вашей энергией, поговорить и пообщаться. К сожалению, работа не позволяет, попросила приехать и зачитать ее приветствие: "От имени ЦИК и себя лично рада приветствовать организаторов и участников четвёртого Форума молодежных избирательных комиссий. 2023 год - юбилейный для российской избирательной системы. 24 сентября 1993 года был подписан указ президента России о формировании Центральной избирательной комиссии. За прошедшие три десятилетия избирательная система и избирательное законодательство непрерывно развивались и совершенствовались, в последние годы появилось значительное количество новаций, уже стали привычными понятия "мобильный избиратель", "дистанционное электронное голосование", идет работа по переводу государственной автоматизированной системы "Выборы" на цифровую платформу"», - зачитал Андрей Шутов.

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Как отметила председатель ЦИК, одним из постоянных направлений их деятельности является взаимодействие с молодёжью.

«Это не только молодые и будущие избиратели, кандидаты, наблюдатели, но и члены избирательных комиссий, в том числе и молодежных. На сегодняшний день МИК сформированы в большинстве регионах России. Молодые люди, входящие в состав МИК, - кадровый потенциал избирательной системы России, наша смена, которую мы должны подготовить к решению самых сложных и актуальных задач. Каждый пятый член МИК работает в избирательной системе России на постоянной основе. Можно только приветствовать, что наши коллеги из Псковской области уже не первый раз проводят форум, объединяющий активную молодежь. Уверена, что в преддверии единого дня голосования, 10 сентября, нынешний форум станет важной коммуникативной площадкой для всех его участников, будет способствовать увеличению заинтересованных и мотивированных молодых людей к работе избирательной системы, повысит интерес молодого поколения к выборам», - говорилось в приветственном адресе.

Элла Памфилова пожелала участникам форума интересной, творческой и продуктивной работы, а также успехов.

В свою очередь Андрей Шутов от себя добавил, что «действительно, за эти 30 лет избирательная система России стала одной из самых передовых в мире. Это не преувеличение, а констатация того, что есть на самом деле», - заключил он.