Политика

Армен Мнацаканян - о работе правительства: В регионе продолжают появляться новые инфраструктурные объекты

В Псковской области продолжают появляться новые инфраструктурные объекты. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян по итогам отчета губернатора за 2022 год на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы сегодня заслушали отчет о работе правительства. Хочу поблагодарить за емкий доклад. Появляются новые инфраструктурные объекты, партийные проекты реализуются. Есть команды в правительстве и муниципальных образованиях. Никто не говорит, что нет проблем. Их нет только у тех, кто ничего не делает», – выступил вице-спикер.

Армен Мнацаканян заверил, что совместно с коллегами депутаты готовы решить проблемы жителей Псковской области.