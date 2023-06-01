Политика

Галина Неваленная: Отчет губернатора - знаковое событие для всей нашей области

Знаковым событием назвала отчет губернатора Псковской области о работе правительства за 2022 год депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №13, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Свое мнение об отчете она озвучила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Отчет губернатора – знаковое событие для всей нашей области. Для нас это интересно в плане развития здравоохранения, социальной сферы, энергетики. Все в нашей жизни взаимосвязано. В отчете отражены все направления. Отчет губернатора – это не только уже свершившееся достижение, но и мощный импульс, вектор для дальнейшего развития, область развивается. Если говорить про финансовые, экономические достижения области, то мы это ощущаем по размеру средней заработной платы и тех целевых показателей, которые мы должны достигать по заработной плате наших медиков. В среднем заработная плата растет, а уровень зарплаты медиков должен быть примерно 200% к средней по региону, поэтому у нас идет тренд на повышение. Это тоже нас радует. Экономика области развивается и подтягивается здравоохранение», - сказала она.

Также Галина Неваленная отметила, что благодаря поддержке губернатора и всем региональным и национальным проектам городская поликлиника получила и продолжает получать медицинское оборудование, которое позволяет обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи. Так, в медучреждении есть свой компьютерный томограф, осваиваются новые методики. Получена новая рентгеновская, ультразвуковая техника, эндоскопическое оборудование.

«Мы стараемся привлекать медицинские кадры. Осенью к нам пришло 17 молодых врачей – все благодаря тому, что Михаил Юрьевич внимательно и кропотливо рассматривает все наши предложения, когда мы обращаемся за поддержкой для наших медицинских работников. Это и квартиры, которые получают наши доктора, и могут приватизировать (в этом году передали докторам, которые отработали у нас 7 лет, уже две квартиры). У нас есть доплаты за найм жилья для тех, у кого нет квартиры, есть доплаты молодым специалистам, фельдшерам. Это ощутимые деньги. Есть надбавки для тех, кто впервые трудоустроился в Псковской области. Это позволяет привлекать медицинские кадры для того, чтобы поставленное оборудование не простаивала, поликлиника развивалась. Конечно, у нас сохраняется кадровый дефицит, но то, что есть возможность выдавать целевые направления, развивается медицинское образование в колледжах и университете – тоже с поддержкой правительства Псковской области и губернатора. Это позволяет оптимистично надеяться, что мы преодолеем кадровый дефицит», – отметила она.

В начале мая поликлиника получила передвижной мобильный комплекс. Галина Неваленная назвала его «мини-поликлиникой на колесах». Там не только кабинет врача, но и флюорографические аппараты.

«Одним словом, здравоохранение развивается. Мы в большей степени отмечаем те позитивные перемены, которые есть в первичном звене – это основа, на чем базируется все здравоохранение. Сейчас в большей степени уделяется внимание профилактическим мероприятиям. Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом. То, что уже достигнуто, позволяет нам развиваться дальше и на этом программы и все наши проекты не заканчиваются. Оптимистично надеемся, что здравоохранение достигнет того уровня, чтобы обеспечить доступную и качественную помощь», - подытожила она.

Депутат Гордумы уточнила, что любая власть, любые государственные программы в первую очередь должны быть нацелены на благополучие нашего население. Галина Неваленная добавила, что она положительно оценивает и деятельность губернатора, и в целом развитие Псковской области.

«Отмечаю конструктивный диалог правительства Псковской области, депутатского корпуса, губернатора. Это хорошо, когда все вместе и по основным вопросам есть согласие. Безусловно, всегда присутствует определенная критика, замечания, но это всегда позволяет посмотреть на себя, на работу со стороны и совершенствоваться. Поэтому социальные сети и прямой диалог губернатор с населением позволяет ему и нам развиваться, видеть те проблемные вопросы, над которыми нужно работать. Без тесной связи с населением, без обратной связи невозможно развитие», - заключила она.