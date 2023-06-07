Минюст перечислил партии, которые могут выдвинуть кандидатов на выборы губернатора Псковской области

Управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области перечислило политические партии, региональные отделения политических партий и их структурныя подразделения, зарегистрированные на территории Псковской области, имеющие право в соответствии с федеральным законом от 11 июня 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах губернатора Псковской области. Полный список политических объедений Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Минюста.
|№ п/п
|Полное наименование объединения
|1
|Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; местные отделения: г. Пскова, г. Великие Луки, Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского районов
|2
|Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»; Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Псковской области; местные отделения: г. Пскова, г. Великие Луки, Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского районов
|3
|Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России; Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; местные отделения: г. Пскова, г. Великие Луки, Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского районов
|4
|Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; Псковское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; местные отделения: г. Пскова, г. Великие Луки, Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского районов
|5
|Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; Псковское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; местные отделения: Восточное, Западное, Северное, Центральное, Юго-Восточное, Юго-Западное, Южное
|6
|Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; Региональное отделение в Псковской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
|7
|Политическая партия «Партия народной свободы" (ПАРНАС) (Верховным судом России 25.05.2023 принято решение о ликвидации партии. Решение суда не вступило в законную силу)
|8
|Политическая партия «Демократическая партия России»; региональное отделение в Псковской области политической партии «Демократическая партия России»
|9
|Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
|10
|Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|11
|Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
|12
|Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»; Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Псковской области
|13
|Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»; Региональное отделение в Псковской области Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
|14
|Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ; Региональное отделение в Псковской области Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
|15
|Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
|16
|Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
|17
|ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»; РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»; местные отделения: местное отделение № 1, местное отделение № 2, местное отделение № 3, местное отделение № 4
|18
|Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области
|19
|Политическая партия «Гражданская Платформа»; Региональное отделение в Псковской области Политической партии «Гражданская Платформа»
|20
|ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА« в Псковской области
|21
|Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
|22
|Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»; Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Псковской области
|23
|Политическая партия «Народно-патриотическая партия России - Власть Народу»
|26
|Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
|24
|Политическая партия «Партия Возрождения России»; Псковское региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России»
|25
|Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
|26
|Политическая партия «Партия прямой демократии»
|27
|Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», Региональное отделение в Псковской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»