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Политика

Минюст перечислил партии, которые могут выдвинуть кандидатов на выборы губернатора Псковской области

07.06.2023 16:54|ПсковКомментариев: 0

Управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области перечислило политические партии, региональные отделения политических партий и их структурныя подразделения, зарегистрированные на территории Псковской области, имеющие право в соответствии с федеральным законом от 11 июня 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах губернатора Псковской области. Полный список политических объедений Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Минюста.

№ п/п Полное наименование объединения
1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; местные отделения: г. Пскова, г. Великие Луки, Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского районов
2 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»; Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Псковской области; местные отделения: г. Пскова, г. Великие Луки, Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского районов
3 Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России; Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; местные отделения: г. Пскова, г. Великие Луки, Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского районов
4 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; Псковское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; местные отделения: г. Пскова, г. Великие Луки, Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского районов
5 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; Псковское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; местные отделения: Восточное, Западное, Северное, Центральное, Юго-Восточное, Юго-Западное, Южное
6 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; Региональное отделение в Псковской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
7 Политическая партия «Партия народной свободы" (ПАРНАС) (Верховным судом России 25.05.2023 принято решение о ликвидации партии. Решение суда не вступило в законную силу)
8 Политическая партия «Демократическая партия России»; региональное отделение в Псковской области политической партии «Демократическая партия России»
9 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
10 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»; Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Псковской области
13 Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»; Региональное отделение в Псковской области Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
14 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ; Региональное отделение в Псковской области Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
15 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
16 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
17 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»; РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»; местные отделения: местное отделение № 1, местное отделение № 2, местное отделение № 3, местное отделение № 4
18 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области
19 Политическая партия «Гражданская Платформа»; Региональное отделение в Псковской области Политической партии «Гражданская Платформа»
20 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА« в Псковской области
21 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
22 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»; Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Псковской области
23 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России - Власть Народу»
26 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
24 Политическая партия «Партия Возрождения России»; Псковское региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России»
25 Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
26 Политическая партия «Партия прямой демократии»
27 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», Региональное отделение в Псковской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Теги: #политика #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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