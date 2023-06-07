Политика

Минюст перечислил партии, которые могут выдвинуть кандидатов на выборы губернатора Псковской области

Управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области перечислило политические партии, региональные отделения политических партий и их структурныя подразделения, зарегистрированные на территории Псковской области, имеющие право в соответствии с федеральным законом от 11 июня 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах губернатора Псковской области. Полный список политических объедений Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Минюста.

В опросе приняло участие 230 человек

В опросе приняло участие 230 человек

Мне всё равно.

Я против, поскольку в таком случае из школы будут выпускаться «недоучки».

Категорически против! Невозможно усвоить в полном объеме учебный материал, ограничиваясь только уроками.

Сомневаюсь... Наверное, следует сократить объем домашних заданий, но не отменять их.

Поддерживаю, поскольку некоторые задания дети не в состоянии выполнить самостоятельно.

Двумя руками за! Это разгрузит учителей и школьников!

Поддерживаете ли идею об отмене домашних заданий для школьников?

Минюст перечислил партии, которые могут выдвинуть кандидатов на выборы губернатора Псковской области

Игорь Романов станет кандидатом на выборах губернатора Псковской области от «Партии роста»

КПРФ выдвинет кандидатуру Александра Баева на выборы губернатора Псковской области в ходе конференции 10 июня

Высший совет ЛДПР рекомендовал выдвинуть Антона Минакова кандидатом на выборы губернатора Псковской области

Голосование на выборах губернатора Псковской области будет трехдневным

Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора начался в Псковской области

Желание «малых» партий участвовать в выборах губернатора даже не вторично, а троично – Павел Бикташев

Решение об участии Шнурова в выборах губернатора Псковской области озвучат 6 июня

Михаил Иванов: Партия пенсионеров не будет принимать участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году

Андрей Маковский: Если кандидат на выборы от «Новых людей» не пройдёт муниципальный фильтр, то «выдвинется заочно»

Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора Псковской области начнется 5 июня

Выборы губернатора Псковской области назначили на 10 сентября

Олег Брячак: Я не буду принимать участие в губернаторских выборах

Дату выборов губернатора Псковской области согласовал законодательный комитет Собрания

Пока реальных соперников у псковского губернатора на выборах нет — Александр Серавин

Коммунисты определились с кандидатом на выборы губернатора Псковской области

Андрей Маковский назвал главное препятствие для «Новых людей» перед губернаторской кампанией

Олег Брячак об итогах встречи с лидером СРЗП: Не будем поддерживать «Единую Россию» на выборах губернатора

Губернаторские выборы - 2023. Почему Ведерников?

Угрозы и вызовы губернаторских выборов-2023 назвали партийцы в прямом эфире «ПЛН FM»

Круглый стол «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?» на «ПЛН FM». ВИДЕО

Перспективы конкурентной борьбы на выборах губернатора обсудили в прямом эфире «ПЛН FM»

Олег Брячак предложил оппозиции объединиться на выборах губернатора Псковской области

Александр Гончаренко о выдвижении на праймериз «Единой России»: Я партийный человек

Конкурентность выборов губернатора не зависит от «Единой России» – Александр Котов

Музыканта Сергея Шнурова могут выдвинуть на выборы губернатора Псковской области

Выборы губернатора - 2023. Референдум. Репетиция. Ребус

Когда ЛДПР официально определится с кандидатом на пост губернатора, сообщил Антон Минаков

Дмитрий Михайлов: КПРФ не станет создавать коалиции для участия в выборах губернатора

В псковском обкоме КПРФ рассказали, как рассчитывают пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора

Федеральные игроки смогут составить конкуренцию Михаилу Ведерникову на выборах-2023 – Андрей Маковский

Игорь Сопов: Выборы губернатора должны проходить в течение трех дней

Псковские эсеры не приняли окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы

Игорь Романов планирует участвовать в выборах губернатора Псковской области

«Сообразим на троих»: Губернаторские выборы. Власть и оппозиция, вызовы и угрозы. ВИДЕО

Выборы губернатора - 2023: власть, оппозиция, вызовы и угрозы

Преимущества КПРФ в борьбе с ЛДПР за второе место назвал Петр Алексеенко

Петр Алексеенко ответил на вопрос о своём участии в выборах губернатора

Реформа в районах может снизить муниципальный фильтр — Петр Алексеенко

Лидер псковских коммунистов перечислил кандидатуры для участия в выборах губернатора-2023

Борис Елкин заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора-2023

Выборы губернатора Псковской области в 2023 году будут многодневными

Александр Котов заявил о намерении поддержать Михаила Ведерникова на губернаторских выборах-2023

Выборы губернатора Псковской области-2023: кто идёт?

Антон Минаков внёс ясность в вопрос участия кандидата от либерал-демократов в губернаторских выборах 2023 года

Лев Шлосберг объяснил отсутствие у «Яблока» планов принять участие в выборах губернатора

«Новые люди» планируют участвовать в губернаторской гонке - 2023 в Псковской области

«Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды. ВИДЕО

«Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам. ВИДЕО

Михаил Ведерников планирует пойти на второй губернаторский срок

«Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам

Коммунист Михайлов не будет участвовать в выборах губернатора Псковской области

Пётр Алексеенко объяснил решение коммунистов принять участие в выборах-2023

ЛДПР ставит задачу быть вторыми на губернаторских выборах в Псковской области

«Сообразим на троих»: О старте кампании по выборам губернатора Псковской области. ВИДЕО

Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции». ФОТОРЕПОРТАЖ

Петр Алексенко: КПРФ все-таки будет участвовать в выборах-2023 в Псковской области

Выборы губернатора-2023: стартовые условия, правила игры и потенциальные участники