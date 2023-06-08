Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» должна поработать в районах, чтобы поддержать действующего губернатора

Несмотря на высокие рейтинги, партия «Единая Россия» должна поработать в районах, чтобы поддержать действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на выборах-2023. Об этом заявил секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский на XXVIII конференции областного отделения партии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня Михаила Юрьевича поддерживает президент, поддерживает Андрей Анатольевич Турчак, и в этой связи мы должны отработать, несмотря на то, что у партии хорошие рейтинги, что у губернатора существенная поддержка. Мы должны поработать в каждом районе и подключить все наши ресурсы — депутатов всех уровней, и показать достойнейший результат», - сказал Александр Козловский.

Для начала он призвал коллег поддержать Михаила Ведерникова в праймериз «Единой России». Голосование уже началось.