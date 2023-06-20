Политика

Наталья Горбачева: Наблюдатель на выборах — человек с обостренным чувством социальной справедливости

Общественный наблюдатель на избирательном участке должен обладать рядом качеств, их в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) перечислила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

«Наблюдатель - это же не просто человек с улицы, хотя это и совершенно произвольный, невыбранный человек, но, скорее всего, с обостренным чувством социальной справедливости, общественный уклон у него должен быть. Он должен любить людей, потому что всякое может быть во время наблюдения», - перечислила качества наблюдателей Наталья Горбачева.

Гостья студии отметила, что многие наблюдатели участвуют в выборах постоянно, при этом Общественная палата Псковской области всегда рада новичкам.

«У нас 596 участков избирательных, если мне память не изменяет. И Общественная палата делает все, чтобы на каждом участке был общественный наблюдатель, совершенно независимый человек. У него, конечно, будет бейджик. У меня спрашивали, как мы его узнаем: по доброму и справедливому выражению лица и бейджику», - добавила Наталья Горбачева.