Политика

Круглый стол на «ПЛН FM»: Губернатор-2023 - на старт! ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись очередного круглого стола, посвященного главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области, который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 июня.

Главные темы для обсуждения: особенности выборов-2023 года, основные вызовы и угрозы, потенциальные опасности и фобии кандидатов.

Для участия в работе круглого стола были приглашены председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, а также выдвинутые кандидаты - первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов. «Единую Россию», ранее выдвинувшую кандидатуру действующего губернатора Михаила Ведерникова, на круглом столе представил член президиума регионального политического совета партии Алексей Севастьянов.

Ведущий - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.