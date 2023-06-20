Я бы не называл преимущество «Единой России» админресурсом — Алексей Севастьянов

Преимущество «Единой России» на выборах-2023 нельзя назвать административным ресурсом, это результат продолжительной работы партии в регионе. Такое мнение член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов выразил в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что у единороссов были ошибки, но партия их признаёт и двигается вперед. При этом он обратил внимание на то, что за последние годы удалось добиться немалых результатов.
«Я бы не называл эту вещь административным ресурсом. Что-то лучше, что-то хуже. Я в политике с 2007 года, и сейчас самое непростое время. Выиграть эти выборы — это не лотерейный билет или материальные блага. Это значит выиграть огромную ответственность, которая ляжет и на губернатора, и на каждого члена партии. Давайте не будем прятаться за административный ресурс, это удел тех, кто идет на выборы не для победы, а для политического пиара», - выразил мнение Алексей Севастьянов.