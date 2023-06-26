Андрей Маковский: Создание союзов – это правильно и своевременно

Правильным и своевременным назвал решение о создании политического союза между «Новыми людьми» и «Партией роста» председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Андрей Маковский уточнил, что реготделения партий будут сохраняться. В ближайшее время пройдут совещания, на которых обсудят создание союза.
«Реготделения будут сохраняться, то есть будут реготделения "Новых людей" и "Партии роста". Думаю, что будет совещание, и как раз мы посмотрим нашу электоральную стратегию и повестку», – уточнил депутат.
О поддержке руководителя областного отделения «Партии роста» Игоря Романова на губернаторских выборах Андрей Маковский пояснил, что этот вопрос будет находиться в рассмотрении.
Напомним, «Новые люди» и «Партия роста» приняли решение о создании политического союза. Об этом заявил глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев на пресс-конференции 27 июня.