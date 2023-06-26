Политика

Андрей Маковский: Создание союзов – это правильно и своевременно

Правильным и своевременным назвал решение о создании политического союза между «Новыми людьми» и «Партией роста» председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я всегда поддерживаю федеральное решение партии, потому что это всегда обсуждается с регионами, вырабатывается общая политика и стратегия. Это очень важно для нас: создание союзов, усиление повестки – это правильно и своевременно. У нас есть общие цели в плане развития малого и среднего предпринимательства. И, конечно, нужно усилиться в этом направлении, потому что это очень своевременно и правильно. В предстоящих выборах, я думаю, что это будет огромный электоральный плюс», – сказал он.

Андрей Маковский уточнил, что реготделения партий будут сохраняться. В ближайшее время пройдут совещания, на которых обсудят создание союза.

«Реготделения будут сохраняться, то есть будут реготделения "Новых людей" и "Партии роста". Думаю, что будет совещание, и как раз мы посмотрим нашу электоральную стратегию и повестку», – уточнил депутат.

О поддержке руководителя областного отделения «Партии роста» Игоря Романова на губернаторских выборах Андрей Маковский пояснил, что этот вопрос будет находиться в рассмотрении.

«Сейчас этот вопрос будет в рассмотрении. Но, конечно же, это не исключено, это уже нюансы. Каждый регион имеет свою специфику. И сейчас мы эту специфику будем прорабатывать. У нас самих планируется выдвижение по ряду избирательных кампаний. Поэтому сейчас все это находится в работе. Мы от своих планов не отказываемся», – добавил он.

Напомним, «Новые люди» и «Партия роста» приняли решение о создании политического союза. Об этом заявил глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев на пресс-конференции 27 июня.