Политика

Рейтингомер: замена на выборах, уход в неизвестность и экскурсия для министра

Привет! Представляем вашему вниманию обзор политической активности за неделю, на которой в Псков один за другим приезжали федеральные випы из числа министров, помощников президента и депутатов Госдумы, а местная жизнь крутилась вокруг приближающихся губернаторских выборов.

Кто терял очки, а кто набирал - в обзоре нашего комментатора Господина Рейтингомера. Оценки выставляются по пятибалльной шкале, плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Александр Баев

Самую низкую оценку минус пять схлопотал первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев. Ранее выдвинутый на губернаторские выборы, он снялся с предвыборной дистанции. Причем, ушел по-английски, без публичного объяснения причин. В соцсетях, где товарищ Баев в июне писал о сдаче документов в избирком, сборе подписей мундепутатов и т.д., до сих пор молчок. И всё это на фоне разговоров о якобы компрометирующих коммуниста причинах схода с дистанции, что, возможно, ставит крест на его амбициях стать политиком регионального уровня.

Смотрите также Владимир Никитин: Я изначально был против выдвижения Александра Баева

-4 Сергей Шерстобитов

Председатель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов покинул пост, который занимал чуть ли не двадцать лет. Ставлю минус четыре и отмечаю, что господин Шерстобитов ушел в неизвестность, каким будет продолжение его карьеры - непонятно. Зато уже объявлено, кто назначен временно исполняющим обязанности главы комитета юстиции - это Дмитрий Иванов, ранее работавший в аппарате правительства региона.

Смотрите также Сергей Шерстобитов покидает пост председателя регионального комитета юстиции, его сменит Дмитрий Иванов

-3 Андрей Маковский

Минус три получает руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский. Из-за создания на федеральном уровне политического союза «Партии роста» и «Новых людей» с их вероятным последующим объединением, господин Маковский рискует потерять позиции. По крайней мере, на первом этапе он уступает руководителю «Партии роста» Игорю Романову, который активнее, идет на губернаторские выборы и, по заявлению московского партийного руководства, получит поддержку «Новых людей».

-2 Игорь Шатурный

Минус два ставлю вице-губернатору по ЖКХ и строительству Игорю Шатурному. Причина - в недостаточно высоких темпах социальной догазификации в Псковской области. Так ситуацию охарактеризовал губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по газификации. Глава области поручил ответственным лицам усилить работу, которая, напомню, проводится в рамках исполнения поручения президента России.

-1 Андрей Ермаков

Тем временем над врио руководителя областного комитета по образованию Андреем Ермаковым ходят грозовые тучи. У региональных депутатов - членов различных фракций областного Собрания накопились вопросы относительно работы ведомства, и они готовятся строго спросить на сессии на парламентском часе. Во что всё это выльется - увидим уже в этот четверг, 6 июля. Пока ставлю господину Ермакову минус один.

Смотрите также Последняя перед парламентскими каникулами сессия областного Собрания назначена на 6 июля

0 Юрий Шокуров

Нейтральная оценка ноль достается активисту партии «Родина» Юрию Шокурову, выдвинутому на губернаторские выборы. Правда, сумеет ли представитель «Родины» пройти муниципальный фильтр - большой вопрос. Своих депутатов у партии нет, поможет ли «Единая Россия» - неизвестно. Так или иначе, напомню, пожалуй, единственный факт, известный о Шокурове: несколько лет назад он подавал судебный иск по «факту госпереворота, совершенного командой первого президента Ельцина в 1993 году». Понятно. что успехом эта затея не увенчалась.

Смотрите также Кандидат от партии «Родина» отнес документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Псковской области

+1 Наталья Ильина

Теперь к положительным оценкам. Плюс один ставлю ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Вообще-то ваш покорный слуга, Господин Рейтингомер, - последовательный критик этой госпожи. Честно говоря, удивляюсь, как при таких результатах работы она умудряется сохранять руководящий пост в универе, но, видимо, начальству нравится - на неделе Ильину хвалили и дали звание Заслуженного работника высшей школы РФ.

+2 Светлана Мельникова

В субботу в областном центре состоялся юбилейный, десятый по счету, фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Это мероприятие в стенах Кремля стало ярким событием культурной жизни. Что особенно радует, таких событий, проводимых под эгидой Псковского музея-заповедника, проходит всё больше, и он уверенно превращается в центр притяжения культурной общественности Пскова и многочисленных гостей города, в том числе статусных. Вот и на днях в музее побывал помощник президента России Андрей Фурсенко. Экскурсию для него провела сама генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова, активность которой оцениваю положительной оценкой плюс два.

Смотрите также Помощник президента России Андрей Фурсенко посетил Псковский музей-заповедник

+3 Александр Гончаренко

В минувшую пятницу председатель Псковской городской Думы - руководитель фракции «Единая Россия» Александр Гончаренко успешно отчитался перед коллегами за стартовый этап работы в прошлом году - 101 день во главе муниципального парламента. Спикер получил поддержку коллег и благодарность от главы Пскова Бориса Елкина. Ставлю плюс три.

Смотрите также 101 день при Гончаренко, следователи в школах и два медалиста

+4 Петр Алексеенко

Строчкой выше расположился первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Лидер псковских коммунистов выдвинут кандидатом на губернаторские выборы вместо Александра Баева. Товарищ Алексеенко в субботу получил единогласную поддержку коллег при голосовании на региональной конференции. Кроме того, он вновь занял высокое, 52-е, место во внутрипартийном общероссийском медиарейтинге КПРФ.

Смотрите также Петр Алексеенко подал документы для регистрации кандидатом на губернаторских выборах

+5 Митрополит Тихон

Максимально высокую оценку плюс пять получает митрополит Псковский и Порховский Тихон. В конце недели он оказался в центре внимания, в том числе на федеральном уровне в центральных СМИ, по случаю своего 65-летия. Владыка получил немало поздравлений от первых лиц государства и региона. Многие отметили значительное влияние митрополита на общественно-политические процессы и силу его пастырского слова, в том числе при разрешении конфликтной ситуации, возникшей в день мятежа ЧВК «Вагнер».

Смотрите также Владыка

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.