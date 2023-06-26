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Политика

Петр Алексеенко подал документы для регистрации кандидатом на губернаторских выборах

03.07.2023 14:16|ПсковКомментариев: 0

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко сегодня, 3 июля, подал документы в Избирательную комиссию Псковской области для выдвижения в качестве кандидата от КПРФ на выборы губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме. 

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Напомним, решение о выдвижении кандидата приняли на партийной конференции 1 июля. За кандидатуру Алексеенко проголосовали 34 делегата конференции при 34 голосовавших. 

Как сообщалось ранее, Петр Алексеенко сменил в качестве кандидата первого секретаря Псковского горкома партии, депутата Псковской городской Думы Александра Баева, которого ранее псковские коммунисты выдвинули на выборы, однако он в дальнейшем решил отказаться от участия в избирательной кампании. 1 июля его заявление было принято однопартийцами. 

 
 

Выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. На участие в избирательной кампании заявились действующий глава региона Михаил Ведерников («Единая Россия»), региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов. Кроме того, региональное отделение партии «Родина» решило выдвинуть на выборы Юрия Шокурова. 

Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и продлится до 4 июля, документы для регистрации кандидаты должны представить не позднее 18:00 31 июля. 

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований. Следует напомнить, что ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, всем кандидатам от оппозиции придется идти к партии власти за помощью. 

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Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках. 

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Пресс-портрет
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #регион60 #КПРФ #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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