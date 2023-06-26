Политика

Владимир Никитин: Я изначально был против выдвижения Александра Баева

Член Псковского областного комитета КПРФ, основатель всероссийского созидательного движения «Русский Лад» Владимир Никитин изначально был против выдвижения кандидатуры депутата Псковской городской Думы Александра Баева на выборы губернатора Псковской области от КПРФ. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я отношусь отрицательно к такой чехарде в Псковском обкоме, и я изначально был против выдвижения Александра Баева, о чем письменно известил коммунистов области и Центральный комитет партии», - сказал Владимир Никитин.

По его мнению, более приемлемой в данной ситуации могла бы стать кандидатура первого секретаря псковского обкома КПРФ, депутата регионального парламента Петра Алексеенко. «Он известен в области, - продолжил Владимир Никитин. - Мы понимаем, что в данной ситуации у Михаила Ведерникова (действующего губернатора, кандидата от "Единой России" - ред.) есть несомненный приоритет, он победит в этой губернаторской гонке, поэтому задача конкурентов — закрепить свой электорат за партиями и четко изложить свое видение того, как партия собирается обустраивать, налаживать жизнь в Псковской области».

Он добавил, что окончательное решение остается за коммунистами.

Владимир Никитин пояснил, что жизненный опыт Александра Баева, на его взгляд, пока недостаточен для участия в выборах губернатора. «Кадровая комиссия ЦК КПРФ не рекомендовала Александра Баева, поскольку его жизненный опыт еще не позволяет претендовать на такие должности, но обком решил, что в ЦК менее умные люди, и настоял на решении выдвинуть Баева. Поскольку большинством голосов было принято решение, оно как бы не обсуждается. Но мы видим, что разумные предложения находят в конце концов свое решение, и разумная часть обкома доказала, что она была права», - заметил коммунист.

Он добавил, что никаких обвинений по данной ситуации высказывать не собирается, поскольку внутренние проблемы обкома не подлежат публичному обсуждению.