Губернаторские выборы - 2023: что предлагает оппозиция? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области, который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 июля.
Для участия в работе круглого стола были приглашены первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексенко, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, председатель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов и глава регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев.
Руководители отделений оппозиционных партий, трое из которых выдвинуты для участия в выборах губернатора Псковской области, ответили на вопросы ведущего программы - главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко. Главные темы обсуждения: с чем оппозиция идет на выборы, какую альтернативу она предлагает, в чем ее основные проблемы и каковы электоральные перспективы?