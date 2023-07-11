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Политика

Игорь Иванов: Современные технологии делают ДЭГ открытым для наблюдения

14.07.2023 15:16|Псков

Современные технологии делают дистанционное электронное голосование достаточно открытым для наблюдения. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил председатель Псковского облсовпрофа, член Общественного штаба при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами Игорь Иванов. 

«Современные технологии делают ДЭГ достаточно открытым для наблюдения. Результаты голосования по ДЭГ попадают в единую систему и не являются чем-то тайным. Кроме того, голосование по ДЭГ привязано в учетной записи в Госуслугах, что также исключает какие-либо фальсификации», - сказал Игорь Иванов.

Он также отметил, что предпочитает принимать участие в голосовании непосредственно на избирательном участке, поэтому вряд ли будет использовать ДЭГ. «Однако, если возникнет срочная командировка либо иная ситуация, которая не позволит мне лично проголосовать на избирательном участке, я в обязательном порядке воспользуюсь ДЭГ», -  добавил председатель Псковского облсопрофа. 

Теги: #выборы #голосование #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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