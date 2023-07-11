Игорь Иванов: Современные технологии делают ДЭГ открытым для наблюдения

Современные технологии делают дистанционное электронное голосование достаточно открытым для наблюдения. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил председатель Псковского облсовпрофа, член Общественного штаба при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами Игорь Иванов.
Он также отметил, что предпочитает принимать участие в голосовании непосредственно на избирательном участке, поэтому вряд ли будет использовать ДЭГ. «Однако, если возникнет срочная командировка либо иная ситуация, которая не позволит мне лично проголосовать на избирательном участке, я в обязательном порядке воспользуюсь ДЭГ», - добавил председатель Псковского облсопрофа.