Политика

Антон Минаков сдал документы в облизбирком для регистрации кандидатом на выборах губернатора

Депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, представил в облизбирком необходимые документы для регистрации для участия в выборах губернатора Псковской области, в том числе листы поддержки с подписями для прохождения муниципального фильтра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

С 16 июля начался второй этап представления документов в избиркомы - сдача документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области, который продлится до 18:00 31 июля.

Напомним, ранее на участие в избирательной кампании выдвинулись:

Петр Алексеенко, КПРФ;

Михаил Ведерников, «Единая Россия»;

Антон Минаков, ЛДПР;

Игорь Романов, «Партия роста»;

Юрий Шокуров, «Родина».

Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и продлился до 4 июля. Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.