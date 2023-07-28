Политика

Игорь Сопов о списках «Яблока»: Если обращение будет, рассмотрим в установленные сроки

Если в избирательную комиссию поступит официальное обращение с просьбой проверить законность выдвижения списков кандидатов от Псковского регионального отделения партии «Яблоко», его рассмотрят в установленные законом сроки. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Честно говоря, впервые слышу. Никаких документов не приходило. Если обращение будет, мы его в установленные законом сроки исследуем и рассмотрим. Пока познакомимся, посмотрим», - сказал Игорь Сопов.

Ранее сообщалось, что кандидат в губернаторы Псковской области, председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко».

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Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к председателю регионального отделения «Яблока» Артуру Гайдуку. По его мнению, проблем со списками возникнуть не должно.

Напомним, сейчас в Псковской области проходят 12 избирательных кампаний. Голосование в регионе будет идти в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

Помимо основной региональной кампании - выборов губернатора Псковской области - также состоятся выборы главы Псковского района, восемь муниципальных кампаний по выборам собраний депутатов муниципальных округов и две муниципальные кампании по дополнительным выборам в собрания. Всего будет замещено 125 мандатов.

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Срок подачи документов для регистрации кандидатов и списков кандидатов в Псковской области завершится сегодня, 31 июля.