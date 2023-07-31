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Политика

Глава псковского отделения Союза женщин России про ДЭГ: Это выгодно и удобно

01.08.2023 12:34|ПсковКомментариев: 0

Дистанционное электронное голосование - надежный инструмент для участия в выборах. Такое мнение председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова выразила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Выбор человека, неважно, в каком виде – электронным или дистанционным, является тайной, которую должен знать только сам избиратель. Наблюдатели, которые работают в дни выборов, должны следить за тем, чтобы не нарушались права избирателя в момент, когда они получают бюллетень, когда проходит сам процесс голосования. Результаты считает техника. Я думаю, что ДЭГ – надежный инструмент. Когда мы голосуем дистанционно, у нас есть возможность подумать над своим выбором, почитать материалы о кандидатах. Мы стремимся к более цивилизационным формам, потому что для нас это выгодно и удобно. Для людей молодых, тех, кто, например, находится на даче, для тех, кто не может ходить ногами, это большой плюс», – сказала Наталья Никифорова.

Она отметила, что сомнения по части результатов выборов среди общества встречаются всегда, однако, по ее мнению, именно поэтому существует система наблюдателей, которые могут фиксировать возможные нарушения на выборах. Сама Наталья Никифорова уже принимала участие в электронном дистанционном голосовании.

«Да, воспользоваться ДЭГ планирую, уже принимала так участие в выборах в прошлом году», – добавила председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября. 

Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.  

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября. 

Теги: #выборы губернатора #выборы #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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