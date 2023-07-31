Глава псковского отделения Союза женщин России про ДЭГ: Это выгодно и удобно

Дистанционное электронное голосование - надежный инструмент для участия в выборах. Такое мнение председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова выразила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Она отметила, что сомнения по части результатов выборов среди общества встречаются всегда, однако, по ее мнению, именно поэтому существует система наблюдателей, которые могут фиксировать возможные нарушения на выборах. Сама Наталья Никифорова уже принимала участие в электронном дистанционном голосовании.
«Да, воспользоваться ДЭГ планирую, уже принимала так участие в выборах в прошлом году», – добавила председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России.
Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.