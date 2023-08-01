Пять списков кандидатов на выборы заверены в Невельском районе

Пять единых списков кандидатов на выборы от политических партий по единому избирательному округу заверены в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
На выборах депутатов Собрания депутатов Невельского муниципального округа первого созыва заверены списки от политических партий:
Выдвинуто 17 кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 1-8, из них:
По количественному составу выдвинуто кандидатов по одномандатным избирательным округам:
Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.