Политика

Пять списков кандидатов на выборы заверены в Невельском районе

Пять единых списков кандидатов на выборы от политических партий по единому избирательному округу заверены в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На выборах депутатов Собрания депутатов Невельского муниципального округа первого созыва заверены списки от политических партий:

«Единая Россия»;

КПРФ;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;

«Новые люди»;

ЛДПР.

Выдвинуто 17 кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 1-8, из них:

от партии «Единая Россия» — 8;

от партии КПРФ — 3;

самовыдвижение — 3

от партии ЛДПР — 2;

от партии «Яблоко» — 1.

По количественному составу выдвинуто кандидатов по одномандатным избирательным округам:

округа №№ 1-4, 6-8 — по 2 кандидата;

округ № 5 — 3 кандидата.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.