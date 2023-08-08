Первая волна поквартирного обхода избирателей идет в Псковской области

Избирательна комиссия Псковской области с понедельника, 7 августа, ведет поквартирный (подомовой) обход жителей в 11 муниципалитетах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Фото здесь и далее: Избирательна комиссия Псковской области
Цель поквартирного обхода — проинформировать избирателей о предстоящих выборах, напомнить о местонахождении их избирательного участка, возможности проголосовать на дому или подать заявление на дистанционное электронное голосование.
При себе члены УИК имеют нагрудный бейдж, информационные материалы о дистанционном электронном голосовании. Избиратель также может попросить члена УИК показать удостоверение личности и сравнить с данными на нагрудном удостоверении.
«Возможно, к вам уже постучали в дверь наши члены участковых комиссий и рассказали о предстоящих выборах. Если нет, то надеемся на скорую и добрую встречу с вами!» - заключили в облизбиркоме.
Напомним, члены УИК посещают каждый жилой дом и квартиру с 7 по 20 августа - первая волна информирования, а также с 25 августа по 6 сентября - вторая волна информирования.
Напомним, в Псковской области проходят 12 избирательных кампаний.
Голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.