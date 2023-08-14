Политика

Более 30 тысяч заявлений подали жители Псковской области на участие в ДЭГ

31 тысячу заявлений подали жители Псковской области на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

«31 тысячу заявлений подали жители Псковской области на участие в дистанционном электронном голосовании по состоянию на 15 августа», – рассказали в избирательной комиссии.

Напомним, в Псковской области проходят 12 избирательных кампаний. Голосование на выборах пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.