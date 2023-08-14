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Политика

Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Новоржевском районе

14.08.2023 16:36|ПсковКомментариев: 0

Единый список кандидатов от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Новоржевском районе по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника. 

Напомним, в Новоржевском районе в этом году проходят выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва, ранее там были заверены списки от семи политических партий. 

Таким образом, на данный момент единые списки кандидатов от «Яблока» зарегистрированы в шести районах Псковской области: Стругокрасненском, Локнянском, Красногородском, Пыталовском, Опочецком и Печорском.

Ранее сообщалось, что единый список кандидатов на выборы от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» отказались заверять в Невельском районе.

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Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля. 

Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба. 

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Голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября. 

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.  

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября. 

Теги: #политика #Яблоко #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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