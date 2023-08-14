Политика

Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Новоржевском районе

Единый список кандидатов от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Новоржевском районе по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Напомним, в Новоржевском районе в этом году проходят выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва, ранее там были заверены списки от семи политических партий.

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Таким образом, на данный момент единые списки кандидатов от «Яблока» зарегистрированы в шести районах Псковской области: Стругокрасненском, Локнянском, Красногородском, Пыталовском, Опочецком и Печорском.

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Ранее сообщалось, что единый список кандидатов на выборы от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» отказались заверять в Невельском районе.

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Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.

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Голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.