Список партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Опочецком районе

Единый список кандидатов от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Опочецком районе по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.
Таким образом, на данный момент единые списки кандидатов от «Яблока» зарегистрированы в пяти районах Псковской области: Стругокрасненском, Локнянском, Красногородском, Пыталовском и Печорском.
Ранее сообщалось, что единый список кандидатов на выборы от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» отказались заверять в Новоржевском и Невельском районе.
Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.
Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.
Голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.