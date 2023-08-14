Политика

Обучение для общественных наблюдателей провели в 13 районах Псковской области

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области проводит активную работу по обучению общественных наблюдателей к Единому дню голосования-2023. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области

В тринадцати районах Псковской области уже прошли обучающие семинары. Сегодня штаб работал в Псковском районе. Специальный курс обучения послушали 37 человек (по количеству УИКов в районе).

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области при Общественной палате региона Илья Стрелков в своем выступлении уделил особое внимание противодействию возможным фейкам и информационным атакам на избирательные комиссии и участников процесса наблюдения.

Председатель ТИК Псковского района Наталья Андрианова сделала акцент на том, что в районе проходит конкурентная кампания на должность главы района. Наблюдателям следует особенно внимательно отслеживать ситуацию на участках все три дня.

Заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Псковской области Илья Никитин напомнил права и обязанности наблюдателей, объяснил взаимодействие с избирательной комиссией и СМИ, рассказал о наблюдении в процессе дистанционного электронного голосования .

«Наблюдателей особенно заинтересовали изменения в выборном законодательстве. В конце обучения все общественники прошли тестирование», - добавили в штабе.