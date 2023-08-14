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Политика

«Дневной дозор»: о старте агитационной кампании в Псковской области

17.08.2023 16:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему старта агитационной кампании в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В Псковской области голосованием с 8 по 10 сентября завершатся 12 избирательных кампаний, включая главные региональные выборы пятилетки — выборы губернатора. Кампания выходит на финишную прямую - с 12 августа начался самый яркий ее этап — агитационный период.

В агитации участвуют только зарегистрированные кандидаты, имена которых будут занесены в бюллетень. В это время они активно выступают в СМИ, проводят встречи с избирателями, распространяют агитационно-пропагандистские материалы.

Эта модель сложилась еще в 90-е годы прошлого века, когда в стране возродилась многопартийность и вернулись партийные выборы. Страна переживала агитационный бум: кандидаты использовали все возможные формы и форматы агитации, от массового посева печатного АПМ и массированной политической рекламы, до создания СМИ-однодневок под конкретные выборы и уличные перфомансы. Но со временем законодательство сильно ужесточилось, и были ограничены некоторые виды агитации. На сегодняшний день кандидаты стараются использовать все разрешенные варианты.

Форму агитационного материала партии определяют самостоятельно. Но до публикации в СМИ нужно согласовывать материал с избирательной комиссией. Средства массовой информации, в свою очередь, обязаны обеспечить равные условия каждому кандидату. Процесс агитации стал более формализованным, у него появились жесткие рамки.

Сегодня мы решили выяснить, как партии, представленные в регионе, планируют вести агитацию? Чем будут привлекать избирателей, чтобы они голосовали за кандидатов? Какими формами агитации пользуются чаще всего? Появились ли новые способы агитации в последнее время? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

О том, какие формы агитации используются кандидатами в Псковской области чаще всего, рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Зачастую партии выбирают традиционные виды, а также прибегают к относительно новой форме — использованию соцсетей.

«Экземпляры агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом или политической партией в Избирательную комиссию Псковской области, если это наши выборы. Соответственно, мы всегда знакомимся с тем, что нам приносят кандидаты. Из законодательных новшеств, прежде всего, мы должны обращать внимание на экстремизм, производятся ли материалы средствами массовой информации, которые признаны иноагентами. Это особенности, которые появились в последние годы. Сейчас всё больше размещается агитационных материалов в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Но все кандидаты прибегают и к традиционным методам агитации. Это наружная реклама формата билборда, печатная газета и листовки различных форматов, которые распространяют либо на пикетах, либо путем наклеивания в разрешенных местах. Если говорить о каких-то интересных или новых моментах - в последнее время такого точно не было. В принципе, все прибегают к традиционным и проверенным способам агитации избирателей и информирования».

О способах агитации псковских коммунистов рассказал секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов. По его словам, это традиционная агитация от двери к двери, распространение газет с информацией о кандидатах, а также соцсети.

«В условиях административного ресурса мы пытались использовать площадку муниципальной библиотеки для встреч. Нам было отказано в этом, так как муниципальные библиотеки находятся под юрисдикцией районных собраний депутатов. Они сейчас в отпусках все до сентября. Но мы по традиции ведем агитацию "от двери к двери", в местах большого скопления людей. Публичные мероприятия уже на протяжении трех лет запрещены. Изготовлены материалы для обычной газеты. Биография кандидата, проблемные зоны районов, все освещается по Интернету, больше в соцсетях».

По мнению председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского, людям важно, чтобы были замечены их насущные проблемы. Поэтому самая эффективная форма агитации, на его взгляд, — это встречи с гражданами, сбор наказов и их исполнение.

«Самая эффективная форма агитации сейчас, конечно, это работа с людьми, непосредственно с каждым домом в каждой деревне. Потому что мы видим максимальную усталость от политики, от каких-то тяжелых новостей, от агитации. По сути, людям нужно решение обычных бытовых проблем, связанных с вывозом мусора, снабжением воды, с продуктами и так далее. Поэтому здесь и сейчас главное работать "от двери к двери", сбор проблем, и, конечно же, их решение».

ЛДПР тоже делает упор на встречи с местными жителями, утверждает координатор регионального отделения партии ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Либерал-демократы будут выявлять проблемы районов и решать их, заезжая даже в самые отдаленные населенные пункты.

«ЛДПР традиционно, в первую очередь, делает упор непосредственно на общение с местными жителями. Наша агитация будет заключаться в том, что мы будем выезжать на районы, даже в самые отдаленные населенные пункты, встречаться с местными жителями, поднимать проблематику, выявлять проблемы районов и, соответственно, искать пути их решения».

«Единая Россия» будет использовать комбинированные способы агитации, рассказал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. По его словам, сейчас набирают популярность соцсети. Единороссы не отказываются и от классического агитнабора, в их арсенале будут и личные встречи с избирателями и печатный АПМ.

«Я думаю, что здесь, скорее всего, будет присутствовать комбинированный метод агитации. Сейчас популярны соцсети, но и личные встречи никто не отменял, встречи с избирателями и во дворах, сходы граждан в сельской местности. Мне кажется, это прекрасная возможность пообщаться с избирателями и донести до людей свою программу, с чем мы идем на выборы. Поэтому партия "Единая Россия" какой-то один вид агитации не использует, мы комбинированно доводим свою позицию до наших избирателей, до людей. Используем также и печатные средства, выпускаем газету, агитационные материалы. Будем эту работу продолжать. Но также делаем упор и на личных встречах непосредственно самих кандидатов и их доверенных лиц с избирателями».

Старт агитационной кампании в регионе оценил политический обозреватель, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. По его словам, на данный момент кандидаты используют ограниченный спектр агитационных материалов, прежде всего это билборды и газеты. Он отметил, что наиболее заметна агитационная работа двух партий, на их фоне остальные политические объединения выглядят блекло.

«В прошлые годы, в агитационный период, за несколько недель до голосования чего только не происходило на выборах в Псковской области. Почтовые ящики ломились от печатных АПМ, бушевали прокатные войны, изымались тиражи газет, ну и так далее. А в этом году на выборах мы ничего подобного не наблюдаем. Напротив, видим очень ограниченный спектр агитационных материалов. Прежде всего билборды и газеты. С такими формами АПМ присутствует действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Михаил Ведерников и представитель ЛДПР Антон Минаков. В целом две эти партии более заметны. Что касается коммунистов и других участников выборов, как губернаторских, так и муниципальных, то агитационная кампания у них проходит незаметно, вяло, блекло. Не видно ни газет, ни ярких обращений в СМИ. В целом там все достаточно тускло и, я бы сказал, не креативно. Посмотрим, продолжится ли так до выборов или что-то тут будет меняться. В чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь».

В предвыборной гонке этого года кандидаты, в основном, используют или еще планируют традиционные формы агитации. Это встречи с избирателями, публикации в газетах, сюжеты на телевидении, программы на радио, наружный АПМ в виде баннеров и, конечно, раздача листовок. Все чаще региональными отделениями партий используется относительно новый способ — агитация с помощью соцсетей.

На данный момент наиболее заметны, в основном, два кандидата на пост главы региона: действующий губернатор Михаил Ведерников от «Единой России» и координатор регионального отделения партии ЛДПР Антон Минаков.

Коммунисты пока что проявляют себя довольно пассивно, а другие представители оппозиции и практически незаметны. Эта картина разительно отличается от избирательных кампаний конца 90-ых - начала 2000-ых, когда почтовые ящики буквально заваливали агитполиграфией, а политическая реклама партий вещала буквально из каждого утюга.

Анастасия Сливинская

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #Дневной дозор #выборы #агитация
Источник: Псковская Лента Новостей
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17.08.2023, 12:410 Ненаступивший мир: квартирный спор федерального масштаба вновь рассматривают в псковском суде 17.08.2023, 12:310 Школьница пропала в Псковском районе 17.08.2023, 12:250 Завершено благоустройство Малого Крестовского захоронения в Пскове 17.08.2023, 12:150 Псковский музей запускает подкаст
17.08.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Наумцом 17.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 августа 17.08.2023, 11:560 РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток 17.08.2023, 11:420 Доверчивая псковичка «одолжила» мошеннику 90 тысяч рублей
17.08.2023, 11:390 Более 70 000 самокатов Яндекса оснастили сим-картами от билайн бизнес 17.08.2023, 11:360 Сбер зафиксировал кредитный бум на частное строительство в Псковской области 17.08.2023, 11:340 Псковское региональное отделение «Единой России» поздравляет Александра Борисова с днем рождения 17.08.2023, 11:240 «Зверьё моё»: Полезные советы для владельцев кошек и собак. ВИДЕО
17.08.2023, 11:130 Псковский футболист сыграет за команду «KICKSTOWN» 17.08.2023, 11:050 ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам 17.08.2023, 10:560 Иностранец угрожал убить продавца в Себежском районе за длительное отсутствие за прилавком 17.08.2023, 10:450 В Псковской области ввели стипендию для студентов-целевиков
17.08.2023, 10:400 Богом зданные пещеры в Печорах закроются 27 августа 17.08.2023, 10:320 Псковские таможенники нашли в лесу микроавтобус с белорусскими сигаретами на 3,6 млн рублей 17.08.2023, 10:212 Не показалось: почему растут цены и их не остановить 17.08.2023, 10:100 «Сообразим на троих»: Правила съема, памятник тирану и «Барсик – наше всё» 
17.08.2023, 09:560 Пробка образовалась в центре Пскова из-за столкновения трех автомобилей 17.08.2023, 09:500 Реставрацию Башни Святых ворот и Лазаревской церкви завершают в Печорах 17.08.2023, 09:400 В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми 17.08.2023, 09:300 «Гайд-парк»: Алексей Наумец о «походе» в политику, связи с регионом и школьном НВП
17.08.2023, 09:150 Использовать огнеупорные ткани предложили в гостиницах 17.08.2023, 08:500 Ливни и грозы ожидаются в Псковской области 17 августа 17.08.2023, 08:450 В Роскачестве рассказали об уловках продавцов при распродажах 17.08.2023, 08:300 Псковские компании ищут студентов на подработку в учебное время
17.08.2023, 08:150 В Псковской области пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины 17.08.2023, 07:560 Интернет-провайдерам установят правила подключения домов 17.08.2023, 07:370 Новые вывески взамен старых конструкций: в Острове реализуются требования дизайн-кода 17.08.2023, 07:190 Строительство межпоселкового газопровода может начаться в Куньинском районе в 2025 году
17.08.2023, 07:003 Размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов предлагают запретить в России 16.08.2023, 22:090 Мотоциклист переломал кости при столкновении с Renault в Великолукском районе 16.08.2023, 22:000 Бизнес-коуч дала совет для повышения собственной эффективности 16.08.2023, 21:400 Значимые достижения региона предлагают выбрать жителям Псковской области
16.08.2023, 21:350 В Великих Луках подключили абонентов к электроэнергии после аварии 16.08.2023, 21:200 Молодые музыканты посетили усадьбу Римского-Корсакова 16.08.2023, 21:060 Как использовать жару с пользой, рассказали агрономы Пскова 16.08.2023, 21:060 «Псков» и «Ленинградец» сыграли вничью
16.08.2023, 21:000 О храме и монастыре Успения с Полонища расскажут псковичам 16.08.2023, 20:400 Треш-стримы хотят считать отягчающим обстоятельством преступлений 16.08.2023, 20:200 Ценности офицера-красноармейца нашли у невельской деревни Репище 16.08.2023, 20:000 «Метражи»: Регистрация права собственности на недвижимость в вопросах и ответах. ВИДЕО
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