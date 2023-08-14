«Дневной дозор»: о старте агитационной кампании в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему старта агитационной кампании в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В Псковской области голосованием с 8 по 10 сентября завершатся 12 избирательных кампаний, включая главные региональные выборы пятилетки — выборы губернатора. Кампания выходит на финишную прямую - с 12 августа начался самый яркий ее этап — агитационный период.
В агитации участвуют только зарегистрированные кандидаты, имена которых будут занесены в бюллетень. В это время они активно выступают в СМИ, проводят встречи с избирателями, распространяют агитационно-пропагандистские материалы.
Эта модель сложилась еще в 90-е годы прошлого века, когда в стране возродилась многопартийность и вернулись партийные выборы. Страна переживала агитационный бум: кандидаты использовали все возможные формы и форматы агитации, от массового посева печатного АПМ и массированной политической рекламы, до создания СМИ-однодневок под конкретные выборы и уличные перфомансы. Но со временем законодательство сильно ужесточилось, и были ограничены некоторые виды агитации. На сегодняшний день кандидаты стараются использовать все разрешенные варианты.
Форму агитационного материала партии определяют самостоятельно. Но до публикации в СМИ нужно согласовывать материал с избирательной комиссией. Средства массовой информации, в свою очередь, обязаны обеспечить равные условия каждому кандидату. Процесс агитации стал более формализованным, у него появились жесткие рамки.
Сегодня мы решили выяснить, как партии, представленные в регионе, планируют вести агитацию? Чем будут привлекать избирателей, чтобы они голосовали за кандидатов? Какими формами агитации пользуются чаще всего? Появились ли новые способы агитации в последнее время? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».
О том, какие формы агитации используются кандидатами в Псковской области чаще всего, рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Зачастую партии выбирают традиционные виды, а также прибегают к относительно новой форме — использованию соцсетей.
О способах агитации псковских коммунистов рассказал секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов. По его словам, это традиционная агитация от двери к двери, распространение газет с информацией о кандидатах, а также соцсети.
По мнению председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского, людям важно, чтобы были замечены их насущные проблемы. Поэтому самая эффективная форма агитации, на его взгляд, — это встречи с гражданами, сбор наказов и их исполнение.
ЛДПР тоже делает упор на встречи с местными жителями, утверждает координатор регионального отделения партии ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Либерал-демократы будут выявлять проблемы районов и решать их, заезжая даже в самые отдаленные населенные пункты.
«Единая Россия» будет использовать комбинированные способы агитации, рассказал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. По его словам, сейчас набирают популярность соцсети. Единороссы не отказываются и от классического агитнабора, в их арсенале будут и личные встречи с избирателями и печатный АПМ.
Старт агитационной кампании в регионе оценил политический обозреватель, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. По его словам, на данный момент кандидаты используют ограниченный спектр агитационных материалов, прежде всего это билборды и газеты. Он отметил, что наиболее заметна агитационная работа двух партий, на их фоне остальные политические объединения выглядят блекло.
В предвыборной гонке этого года кандидаты, в основном, используют или еще планируют традиционные формы агитации. Это встречи с избирателями, публикации в газетах, сюжеты на телевидении, программы на радио, наружный АПМ в виде баннеров и, конечно, раздача листовок. Все чаще региональными отделениями партий используется относительно новый способ — агитация с помощью соцсетей.
На данный момент наиболее заметны, в основном, два кандидата на пост главы региона: действующий губернатор Михаил Ведерников от «Единой России» и координатор регионального отделения партии ЛДПР Антон Минаков.
Коммунисты пока что проявляют себя довольно пассивно, а другие представители оппозиции и практически незаметны. Эта картина разительно отличается от избирательных кампаний конца 90-ых - начала 2000-ых, когда почтовые ящики буквально заваливали агитполиграфией, а политическая реклама партий вещала буквально из каждого утюга.
Анастасия Сливинская