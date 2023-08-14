Политика

«Дневной дозор»: о старте агитационной кампании в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему старта агитационной кампании в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Псковской области голосованием с 8 по 10 сентября завершатся 12 избирательных кампаний, включая главные региональные выборы пятилетки — выборы губернатора. Кампания выходит на финишную прямую - с 12 августа начался самый яркий ее этап — агитационный период.

В агитации участвуют только зарегистрированные кандидаты, имена которых будут занесены в бюллетень. В это время они активно выступают в СМИ, проводят встречи с избирателями, распространяют агитационно-пропагандистские материалы.

Эта модель сложилась еще в 90-е годы прошлого века, когда в стране возродилась многопартийность и вернулись партийные выборы. Страна переживала агитационный бум: кандидаты использовали все возможные формы и форматы агитации, от массового посева печатного АПМ и массированной политической рекламы, до создания СМИ-однодневок под конкретные выборы и уличные перфомансы. Но со временем законодательство сильно ужесточилось, и были ограничены некоторые виды агитации. На сегодняшний день кандидаты стараются использовать все разрешенные варианты.

Форму агитационного материала партии определяют самостоятельно. Но до публикации в СМИ нужно согласовывать материал с избирательной комиссией. Средства массовой информации, в свою очередь, обязаны обеспечить равные условия каждому кандидату. Процесс агитации стал более формализованным, у него появились жесткие рамки.

Сегодня мы решили выяснить, как партии, представленные в регионе, планируют вести агитацию? Чем будут привлекать избирателей, чтобы они голосовали за кандидатов? Какими формами агитации пользуются чаще всего? Появились ли новые способы агитации в последнее время? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

О том, какие формы агитации используются кандидатами в Псковской области чаще всего, рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Зачастую партии выбирают традиционные виды, а также прибегают к относительно новой форме — использованию соцсетей.

«Экземпляры агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом или политической партией в Избирательную комиссию Псковской области, если это наши выборы. Соответственно, мы всегда знакомимся с тем, что нам приносят кандидаты. Из законодательных новшеств, прежде всего, мы должны обращать внимание на экстремизм, производятся ли материалы средствами массовой информации, которые признаны иноагентами. Это особенности, которые появились в последние годы. Сейчас всё больше размещается агитационных материалов в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Но все кандидаты прибегают и к традиционным методам агитации. Это наружная реклама формата билборда, печатная газета и листовки различных форматов, которые распространяют либо на пикетах, либо путем наклеивания в разрешенных местах. Если говорить о каких-то интересных или новых моментах - в последнее время такого точно не было. В принципе, все прибегают к традиционным и проверенным способам агитации избирателей и информирования».

О способах агитации псковских коммунистов рассказал секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов. По его словам, это традиционная агитация от двери к двери, распространение газет с информацией о кандидатах, а также соцсети.

«В условиях административного ресурса мы пытались использовать площадку муниципальной библиотеки для встреч. Нам было отказано в этом, так как муниципальные библиотеки находятся под юрисдикцией районных собраний депутатов. Они сейчас в отпусках все до сентября. Но мы по традиции ведем агитацию "от двери к двери", в местах большого скопления людей. Публичные мероприятия уже на протяжении трех лет запрещены. Изготовлены материалы для обычной газеты. Биография кандидата, проблемные зоны районов, все освещается по Интернету, больше в соцсетях».

По мнению председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского, людям важно, чтобы были замечены их насущные проблемы. Поэтому самая эффективная форма агитации, на его взгляд, — это встречи с гражданами, сбор наказов и их исполнение.

«Самая эффективная форма агитации сейчас, конечно, это работа с людьми, непосредственно с каждым домом в каждой деревне. Потому что мы видим максимальную усталость от политики, от каких-то тяжелых новостей, от агитации. По сути, людям нужно решение обычных бытовых проблем, связанных с вывозом мусора, снабжением воды, с продуктами и так далее. Поэтому здесь и сейчас главное работать "от двери к двери", сбор проблем, и, конечно же, их решение».

ЛДПР тоже делает упор на встречи с местными жителями, утверждает координатор регионального отделения партии ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Либерал-демократы будут выявлять проблемы районов и решать их, заезжая даже в самые отдаленные населенные пункты.

«ЛДПР традиционно, в первую очередь, делает упор непосредственно на общение с местными жителями. Наша агитация будет заключаться в том, что мы будем выезжать на районы, даже в самые отдаленные населенные пункты, встречаться с местными жителями, поднимать проблематику, выявлять проблемы районов и, соответственно, искать пути их решения».

«Единая Россия» будет использовать комбинированные способы агитации, рассказал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. По его словам, сейчас набирают популярность соцсети. Единороссы не отказываются и от классического агитнабора, в их арсенале будут и личные встречи с избирателями и печатный АПМ.

«Я думаю, что здесь, скорее всего, будет присутствовать комбинированный метод агитации. Сейчас популярны соцсети, но и личные встречи никто не отменял, встречи с избирателями и во дворах, сходы граждан в сельской местности. Мне кажется, это прекрасная возможность пообщаться с избирателями и донести до людей свою программу, с чем мы идем на выборы. Поэтому партия "Единая Россия" какой-то один вид агитации не использует, мы комбинированно доводим свою позицию до наших избирателей, до людей. Используем также и печатные средства, выпускаем газету, агитационные материалы. Будем эту работу продолжать. Но также делаем упор и на личных встречах непосредственно самих кандидатов и их доверенных лиц с избирателями».

Старт агитационной кампании в регионе оценил политический обозреватель, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. По его словам, на данный момент кандидаты используют ограниченный спектр агитационных материалов, прежде всего это билборды и газеты. Он отметил, что наиболее заметна агитационная работа двух партий, на их фоне остальные политические объединения выглядят блекло.

«В прошлые годы, в агитационный период, за несколько недель до голосования чего только не происходило на выборах в Псковской области. Почтовые ящики ломились от печатных АПМ, бушевали прокатные войны, изымались тиражи газет, ну и так далее. А в этом году на выборах мы ничего подобного не наблюдаем. Напротив, видим очень ограниченный спектр агитационных материалов. Прежде всего билборды и газеты. С такими формами АПМ присутствует действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Михаил Ведерников и представитель ЛДПР Антон Минаков. В целом две эти партии более заметны. Что касается коммунистов и других участников выборов, как губернаторских, так и муниципальных, то агитационная кампания у них проходит незаметно, вяло, блекло. Не видно ни газет, ни ярких обращений в СМИ. В целом там все достаточно тускло и, я бы сказал, не креативно. Посмотрим, продолжится ли так до выборов или что-то тут будет меняться. В чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь».

В предвыборной гонке этого года кандидаты, в основном, используют или еще планируют традиционные формы агитации. Это встречи с избирателями, публикации в газетах, сюжеты на телевидении, программы на радио, наружный АПМ в виде баннеров и, конечно, раздача листовок. Все чаще региональными отделениями партий используется относительно новый способ — агитация с помощью соцсетей.

На данный момент наиболее заметны, в основном, два кандидата на пост главы региона: действующий губернатор Михаил Ведерников от «Единой России» и координатор регионального отделения партии ЛДПР Антон Минаков.

Коммунисты пока что проявляют себя довольно пассивно, а другие представители оппозиции и практически незаметны. Эта картина разительно отличается от избирательных кампаний конца 90-ых - начала 2000-ых, когда почтовые ящики буквально заваливали агитполиграфией, а политическая реклама партий вещала буквально из каждого утюга.

Анастасия Сливинская