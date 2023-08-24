Политика

Более 500 общественных наблюдателей прошли обучение для работы на выборах в Псковской области

Штаб общественного наблюдения Псковской области подготовил 517 наблюдателей для работы на выборах 8-10 сентября. Об этом руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области при Общественной палате региона, руководитель Экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в беседе с корреспондентом «ПЛН FM».

«Штаб общественного наблюдения Псковской области заканчивает программу выездных семинаров по обучению общественных наблюдателей. На данный момент обучение прошло в 22 районах, мы с коллегами обучили 517 наблюдателей. Они прошли необходимое тестирование. Все наши наблюдатели проходят специальное тестирование, чтобы приступить к дальнейшей работе и получить направление», – рассказал Илья Стрелков.

Он уточнил, что отдельное внимание на обучении уделяют наблюдению за дистанционным электронным голосованием.

«Основные темы, которые мы обсуждаем во время обучения на наших выездных семинарах, это, конечно же, взаимодействие с избирательными комиссиями, взаимодействие со СМИ и противодействие различным нарушениям и фейкам. Все наши наблюдатели понимают важность фиксации каждого нарушения. В ходе семинаров больше всего вопросов общественники задают по изменениям в законодательстве, очень важно держать руку на пульсе», – дополнил Илья Стрелков.

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.