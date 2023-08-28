Политика

Илья Стрелков: Общественный штаб по наблюдению завершил семинары по обучению в Псковской области

Общественный штаб по наблюдению за выборами Псковской области завершил серию из 26 выездных семинаров по обучению общественных наблюдателей от Общественной палаты Псковской области 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Штаба общественного наблюдения Псковской области Илья Стрелков.

Все общественники успешно прошли обучение и необходимое тестирование. Совсем скоро 596 обученных и аккредитованных наблюдателей от Общественной палаты приступят к выполнению своих обязанностей в 26 муниципалитетах Псковской области.

Как отметили в штабе, ни один из участков не останется без общественного контроля. Наблюдение, строгий контроль ситуации на УИКах и фиксация любых нарушений - вот основные задачи общественных наблюдателей 8, 9 и 10 сентября.

«Хочу поблагодарить своих коллег по штабу за громадную проделанную работу и наших наблюдателей за упорство, терпение и стремление к максимальной открытости выборного процесса. Впереди три дня ответственного наблюдения. Выдохнем 11 сентября. Всем удачи», - сказал Илья Стрелков.

Напомним, 10 сентября в Псковской области пройдут выборы губернатора. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.