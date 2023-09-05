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Политика

«Дневной дозор»: Опасения и прогнозы на ЕДГ-2023

07.09.2023 16:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему опасений и прогнозов в Единый день голосования. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Буквально через несколько дней в Псковской области завершатся 12 избирательных кампаний, самая главная из них - выборы губернатора. Голосование будет трехдневным - жители региона смогут прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно 8, 9 и 10 сентября.

ДЭГ впервые будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.

В преддверии выборов кандидаты завершают самую активную фазу — агитационную кампанию. С разной степенью успешности они донесли до избирателей основные тезисы своих предвыборных программ, поделились планом действий на тот случай, если победят по итогам голосования, распространили агитационно-пропагандистские материалы. Партии вышли на финишную прямую. Избирательные участки откроются уже в эту пятницу, поэтому мы решили узнать у представителей региональных отделений партий, на какие результаты они рассчитывают? Какие у них есть опасения? Ожидаются ли провокации? На что следует обратить внимание? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

По социологическим показателям действующий губернатор показывает большой отрыв от других кандидатов, утверждает депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. На его взгляд, выборы должны пройти без проблем, а явка составит примерно 40%.

«В принципе все наши кандидаты по социологии идут в отрыв. Наш главный кандидат - Михаил Юрьевич Ведерников - с большим отрывом идет от остальных кандидатов. Мы находимся на финишной прямой, и понимаем, чем будем заниматься в следующие годы, какие проблемы наших избирателей необходимо решить в первую очередь. Обновили нашу Народную программу. В этом году, думаю, выборы тоже будут пройдут на "отлично", конечно, если со стороны некоторых партий не будет провокаций. Явка будет достаточно высокая, в районе 40%, может быть, и больше. В воскресенье подведем итоги. Никаких проблем не должно быть. Мы это проходили в разные годы: и драки, и потасовки, и специальные провокации. Думаю, сейчас этого не должно быть. У граждан сознание немножко другое. Если откуда-то с Запада будет заказ, но надеюсь, что в Псковской области мы с этим не столкнемся».

По словам координатора Псковского регионального отделения ЛДПР, депутата областного Собрания Антона Минакова, цель ЛДПР - оправдать ожидания избирателей, а программа «минимум» - второе место и улучшение результатов последних выборов 2018 года.

«Как мне подсказывает мой опыт, все равно в итоге будут другие данные. Делать прогнозы - дело неблагодарное. О наших планах и целях я заявлял уже неоднократно. Мы сделаем все, чтобы оправдать надежды наших избирателей. Боремся до последнего, и боремся за первое место. Программа минимум - это второе место, улучшить наши результаты по сравнению с 2018 годом и продолжать работу дальше на благо жителей Псковской области. Какое-то количество наблюдателей будут - это наши активисты, волонтеры ЛДПР, районные координаторы. Это проводится по желанию, но в каждом районе на некоторых участках будут присутствовать наблюдатели ЛДПР. Наблюдатель - это эхо 90-х и 2000-х годов, когда фиксировались по стране, не только Псковской области, вбросы на избирательном участке, поддельные протоколы. Сейчас во всем этом отпала необходимость Мне кажется, если злоумышленники захотят фальсифицировать выборы, то это будет сделано удаленно с компьютера, подключившись к серверу. Наблюдатели никак не смогут проконтролировать этот процесс».

О том, чего стоит опасаться на предстоящих выборах и на что обращать внимание, рассказал первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. По его словам, партия подготовила наблюдателей на основные избирательные участки.

«У нас по области 597 избирательных участков. Около 400 мы планируем охватить. В отдаленные участки, где небольшое количество избирателей, там есть члены ТИКа, поэтому и не стоит направлять. Основные участки постараемся закрыть. Очень большой процент, особенно в районах, выездного голосования; и на предварительное подают списки, кто желает проголосовать на дому. Эти списки должны быть в участковой избирательной комиссии. Когда выезжают члены участковой комиссии на выездное голосование, то они должны эти списки брать и добрать количество бюллетеней, плюс 5% больше, чем заявлено. Были случаи, когда бюллетеней набралось больше. Даже не доезжали до мест, где подавали заявление на голосование. Потом эти бюллетени оказались заполнены. Здесь тоже надо смотреть. Бывают случаи массовых вбросов, когда недобросовестные товарищи имеют возможность вбросить 3-4 бюллетеней, а может, и больше».

По мнению председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского, выборы будут прозрачными, в том числе потому, что в регионе организовано полномасштабное общественное наблюдение. Он отметил, что партия рассчитывает на большое количество голосов избирателей, которые зарегистрировались для голосования в формате ДЭГ.

«Мы видим, как работает наша Общественная палата. Тем наблюдателям, которых она подготовили, мы абсолютно доверяем. Думаю о том, что выборы будут прозрачными, исходя из того, что такой огромный корпус наблюдателей подготовлен. Ожидаем подвоха. Мы хорошо себя покажем, потому что партия "Новые люди" - это партия молодых и сильных, и наш электорат проголосует через ДЭГ. Ожидаем то, что через него мы наберем хороший процент голосов, и люди нас поддержат. Все, что касается наблюдателей, нам интересно это, прежде всего, в районах, где мы боремся за места в местных муниципальных парламентах, где сейчас образуются муниципальные округа. Мы доверяем процесс наблюдения Общественной палате Псковской области».

Не исключает возможности возникновения провокаций на предстоящих выборах руководитель Штаба общественного наблюдения Псковской области Илья Стрелков. Однако он отметил, что подготовлено достаточное количество наблюдателей, которые знают, каким образом действовать в таких ситуациях.

«Мы думаем, что возможны проблемы с нашими врагами с Запада. Те люди, которые максимально заинтересованы в дестабилизации ситуации в Российской Федерации, и будут всяческие нападки на нашу избирательную систему. Но мы выдержим, выстоим. Думаю, что у нас все будет нормально. Будет работать громадное количество общественных наблюдателей, которые как раз проходили специальные семинары, и один из вопросов касался противодействию угрозам и информационным фейкам. Думаю, у нас все будет хорошо».

Трехдневное голосование скорее всего пройдет так же ровно и спокойно, как и предвыборная кампания, предполагает политический обозреватель, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко. На его взгляд, проголосуют традиционно участвующие в выборах избиратели, а также значительное число примет участие в формате ДЭГ.

«Избирательные кампании: губернаторская и муниципальные подходят к концу. Подводя их предварительные итоги, следует сказать, что все прошло ровно и спокойно, без каких-либо громких скандалов, конфликтов и курьезов. Если не считать историю с липовым дипломом кандидата от КПРФ с последующей его заменой на губернаторских выборах и снятие по суду списков кандидатов от «Яблока» в районах, то, по большому счету, никаких неожиданностей, недоразумений и ляпов не было. Можно прогнозировать, что трехдневное голосование пройдет также ровно и спокойно. Результаты легко прогнозируемые. Традиционно участвующие в выборах избиратели проголосуют, плюс значительное число примет участие в формате ДЭГ. Каких-то действий со стороны оппозиции не ожидается. Во-первых, по причине ее слабости и инертности. Во-вторых, из-за отсутствия сторонних наблюдателей. Такого, как в былые годы, когда из-за пределов региона появлялись связанные с оппозицией группы наблюдателей и шумели, не будет. Повторюсь, теперь по другому. В соответствии с установкой федерального центра. Во-первых, проведение выборов именно так: ровно, без эксцессов, когда все под контролем власти. Во-вторых, выборы должны соответствовать критериям легитимности».

Эта избирательная кампания впервые проходит с использованием дистанционного электронного голосования на всей территории региона. Жители Псковской области подали свыше 50 тысяч заявлений на участие в ДЭГ. Это более 10% от общего числа избирателей. У одних политиков новая технология волеизъявления пока вызывает опасения. Другие, наоборот, рассчитывают, что дистанционное голосование поможет увеличить число голосов в поддержку их кандидатов.

Некоторые участники избирательной кампании отметили, что с приходом технологии дистанционного голосования в регион, каких-либо провокаций на избирательных участках они ожидают меньше, чем раньше. Но в любом случае, наблюдатели готовы к любому повороту событий.

В целом большинство руководителей партийных отделений убеждены, что займут достойную позицию в рейтинге после подсчета результатов голосования.

Осталось дождаться предварительных итогов волеизъявления жителей региона, которые станут известны в понедельник, чтобы понять – какие надежды и прогнозы участников предвыборного марафона оправдались.

Анастасия Сливинская

Теги: #Псковская область #Дневной дозор #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
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07.09.2023, 17:540 Более семи тысяч человек посетили выставку народных костюмов в Изборске 07.09.2023, 17:500 Мошенник взломал аккаунт великолучанки на сайте «Госуслуги» 07.09.2023, 17:482 Назавтра будут выборá 07.09.2023, 17:440 Авиационную бомбу ликвидировали в Псковской области
07.09.2023, 17:390 Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность на избирательных участках 07.09.2023, 17:350 Денис Иванов: Раньше на сессии тратили время бестолково, а сейчас все по делу 07.09.2023, 17:260 Показы спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» отменяют в Пскове 07.09.2023, 17:200 Роскошь путешествий: Какие направления подорожают и куда планируют ехать псковичи
07.09.2023, 17:030 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 сентября 07.09.2023, 16:580 Одностороннее движение введут на улице Алмазной в Пскове на месяц 07.09.2023, 16:520 Авиационную бомбу уничтожат в Псковской области 07.09.2023, 16:480 «Три мудреца»: Как жить в эпоху беспилотников? ВИДЕО
07.09.2023, 16:370 «Дневной дозор»: Опасения и прогнозы на ЕДГ-2023 07.09.2023, 16:240 Отремонтированы ведущие к Псково-Печерскому монастырю дороги 07.09.2023, 16:150 «Беседка»: Лариса Луппиан о спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа». ВИДЕО 07.09.2023, 16:140 Режиссёр «Чикатило» начал работу над мелодрамой «Онегин» в Святогорье
07.09.2023, 16:050 Артисты из Петербурга отправились на экскурсию по Пскову перед спектаклем 07.09.2023, 15:590 При пожарах с начала года в Псковской области погибли 50 человек 07.09.2023, 15:491 Материальную поддержку окажут пострадавшему от удара молнии храму в Бежаницком районе 07.09.2023, 15:380 Путин присвоил звание генерал-полковника экс-командиру 104-го полка 76-й дивизии ВДВ
07.09.2023, 15:250 Станцию умягчения воды в Пскове планируют запустить в середине октября 07.09.2023, 15:170 Температура воздуха в Псковской области ночью 8 сентября приблизится к нулю 07.09.2023, 15:010 Пробный запуск светомузыкального фонтана планируется в Пскове в октябре. ФОТО 07.09.2023, 14:460 Псковский журналист Леонид Григорьев скончался на 85-м году жизни
07.09.2023, 14:440 Избирателям рекомендуют отключить VPN в телефоне при онлайн-голосовании 07.09.2023, 14:270 Сессия за 25 минут, «дружба между собой» и новая улица 07.09.2023, 14:140 Виктор Бут: Голосуйте за Антона Минакова! 07.09.2023, 14:060 Ключ расшифрования для онлайн-голосования на предстоящих выборах в РФ разделили на семь частей
07.09.2023, 13:433 В России участились попытки повлиять на выборы - Памфилова 07.09.2023, 13:230 Псковичи смогут увидеть классического Пушкина на сцене БКЗ 07.09.2023, 13:090 Вице-спикер Госдумы Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО 07.09.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» про жизнь в эпоху беспилотников
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07.09.2023, 11:330 Из-за высокого спроса в псковские магазины «Деревня Соловьи» не успевают поставлять тушёнку 07.09.2023, 11:290 Нападение овчарки на девочку в Великолукском районе обернулось для хозяина питомца судом 07.09.2023, 11:160 «Три мудреца»: Как жить в эпоху беспилотников? 07.09.2023, 11:110 Водитель Lada Priora оштрафован за тройное ДТП в Пскове
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