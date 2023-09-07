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Политика

Информационный центр работает в Избирательной комиссии Псковской области

08.09.2023 10:18|ПсковКомментариев: 0

Информационный центр работает в Избирательной комиссии Псковской области на выборах 8-10 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

На выборах губернатора по состоянию на 10.00 онлайн проголосовали 16 276 избирателей - 33% (выдано 16 473 бюллетеня). Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября 2023 года.

Наблюдать за ходом выборов 8-10 сентября, в том числе, можно из центра общественного наблюдения в проектном офисе «Команды 2018»: в Псковской области более 500 стационарных избирательных участков, из них 117 оснащены оборудованием для наблюдения с возможностью ведения трансляции, а 445 оборудованы камерой с возможностью видеорегистрации. На большом экране в центре общественного наблюдения можно будет увидеть изображение, передающееся с камер. Изображение будет меняться с ротацией 30-45 секунд.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора Псковской области, а также выборы главы Псковского района, определяется состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах - будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1.

Теги: #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
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