Политика

Депутаты Псковской городской Думы голосуют на выборах губернатора

Депутаты Псковской городской Думы с самого утра голосуют на выборах губернатора Псковской области сегодня, 8 сентября.

Фото здесь и далее: Наталья Юрченко / «ВКонтакте»

Депутат Наталья Юрченко сделала свой выбор онлайн - при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Проголосовала по ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. В России, в нашей родной телерадиокомпании "Россия", на рабочем месте. Совпало с днём ангела, поздравлениями и цветами. Выборы - праздник!» - написала Наталья Юрченко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также онлайн-голосование выбрала депутат Галина Невалённая. «Я проголосовала сразу, с самого утра, по телефону, через госуслуги, на ДЭГ. Быстро, удобно! Сделаем выбор вместе!» - написала она в соцсети.

Фото: Григорий Стороненков / «ВКонтакте»

Депутат Григорий Стороненков также отдал предпочтение ДЭГ.

«Сегодня в Псковской области стартовали выборы губернатора региона. Я уже с утра принял участие в голосовании в формате ДЭГ. Это удобно, ведь избирательный участок фактически находится в смартфоне. Достаточно выйти в онлайн и выразить свою гражданскую позицию через Интернет. Голосование продлится три дня. Для тех, кто зарегистрировался на электронное голосование, не забудьте отдать свой голос. Это важно для всей Псковской области», - отметил Григорий Стороненков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Константин Болотин/ «ВКонтакте»

А вот депутат Константин Болотин предпочел реализовать свое избирательное право традиционно - на избирательном участке.

«С утра перед работой заехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах губернатора Псковской области. Процесс занял несколько минут: работа на участке выстроена четко и профессионально. Выборы - ответственный и важный процесс. А еще это гражданский долг каждого из нас. Обязательно найдите время и примите участие в голосовании. Тем более, что для этого у нас есть три дня», - призвал горожан Константин Болотин.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.