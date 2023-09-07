Политика

Владимир Кузь: Проголосовал в 8:01 из дома, за чашечкой кофе

Свой голос на выборах губернатора Псковской области отдал депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь. Парламентарий предпочел проголосовать через ДЭГ.

«Проголосовал в 8:01 через ДЭГ из дома, за чашечкой кофе. Решил воспользоваться таким форматом голосования, потому что это что-то новое, связанное с гаджетами, а это всегда интересно. Вот и решил проверить на себе. Сейчас, действительно, понимаю, насколько это удобно», - отметил Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Депутат добавил, что ДЭГ, по его мнению, в будущем увеличит явку на выборы, поскольку молодому поколению будет удобнее таким образом принимать участие в голосовании.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.