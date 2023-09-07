Политика

Юрий Сорокин о ДЭГ: Процесс занял не больше минуты

Свой голос на выборах губернатора Псковской области отдал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Юрий Сорокин. Он предпочел проголосовать через ДЭГ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Сегодня в нашем регионе стартовали выборы губернатора. Как и многие наши жители, утром тоже принял участие в голосовании: воспользовался системой ДЭГ - дистанционного электронного голосования. Очень удобно и быстро: процесс занял не больше минуты», - сказал он.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.