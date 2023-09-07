Николай Козловский: Участие в голосовании – это гражданский долг каждого человека

Глава Великих Лук Николай Козловский проголосовал на выборах губернатора Псковской области сегодня, 8 сентября.

«Выбрал для себя участие в голосовании в традиционном формате. Решил прийти на избирательный участок в первый день голосования в свой обеденный перерыв. Считаю, что участие в голосовании на выборах любого уровня – это конституционное право и гражданский долг каждого человека, который осознаёт свою ответственность за будущее страны, региона и города, в котором живёшь и трудишься. Голосование идёт в течение трех дней. Участки работают с 08:00 до 20:00», - отметил он в своем Telegram-канале.