Николай Козловский: Участие в голосовании – это гражданский долг каждого человека

Глава Великих Лук Николай Козловский проголосовал на выборах губернатора Псковской области сегодня, 8 сентября.
Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора Псковской области.
Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.
Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября 2023 года.