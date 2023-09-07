Политика

Дмитрий Быстров принял участие в голосовании на выборах губернатора Псковской области

Глава Островского района Дмитрий Быстров принял участие в голосовании на выборах губернатора Псковской области. Об этом сообщил глава муниципалитета в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Отдал свой голос за дальнейшее развитие нашего региона, улучшение качества жизни людей и продолжение позитивных изменений, в том числе на территории нашего муниципалитета», – поделился Дмитрий Быстров.

Также он отметил, что прошёл процедуру голосования, как и раньше, непосредственно на избирательном участке № 249. «Пришёл на избирательный участок и проголосовал привычным способом потому, что хотелось поддержать и участников голосования и лично убедиться, как организована работа на месте, соблюдение мер безопасности и правопорядка», – пояснил Дмитрий Быстров.

Кроме того, глава района подчеркнул, что другие важные предстоящие электоральные события будут всё больше проходить с применением ДЭГ - дистанционного электронного голосования.

«Призываю жителей района воспользоваться электронной формой голосования, она более удобна и не требует присутствия на избирательном участке. В дни голосования можно выполнить гражданский долг в любое время без отрыва от личных дел», – добавил Дмитрий Быстров.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

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Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.