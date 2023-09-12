Политика

«Невероятный урожай грибов» сказался на явке на выборах в Псковской области - эксперт

«Невероятный урожай грибов» сказался на явке на губернаторских выборах в Псковской области. Об этом кандидат социологических наук, руководитель исследовательского центра Ассоциации малых и средних городов России Наталья Мельникова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Менее предсказуемой была явка, лично я прогнозировала более высокую. Любой план сражения не выдерживает столкновения с реальностью, так и в данном случае. Если касаемо рейтингов ничего уже не могло изменить мнения людей, то природа и грибы... Грибы во всем виноваты, потому что невероятный урожай грибов в этом году, который не видели местные жители, как мне рассказывают, лет 25, белые грибы, лисички. В воскресенье, когда мы ожидали, что явка будет выше, было невероятно тепло, очень много людей были в лесу. К сожалению, грибы немного подкосили явку», – рассказала Наталья Мельникова.

Она добавила, что прогноз явки составлял около 40-45%. В выборах приняли участие 37,8% - 194 082. По словам руководителя исследовательского центра, подобное несоответствие можно назвать «погрешностью».