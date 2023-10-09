Политика

«Три мудреца»: Эпоха митрополита Тихона. Что изменится после его ухода из региона? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 октября.

Накануне вечером стало известно, что митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) освобожден от управления Псковской митрополией и продолжит служение Церкви в статусе Преосвященного Симферопольского и Крымского, главы Крымской митрополии. Между тем, Псковскую епархию возглавит епископ Юрьевский Арсений.

Этому событию и посвящена главная тема «Трех мудрецов». Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко вспомнили эпоху митрополита Тихона, вклад владыки в развитие Псковской области и рассуждали, что изменится после его ухода в другую митрополию.