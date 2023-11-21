Политика

Екатерина Росоловская и Максим Ермолин о достижениях Молодежного парламента

В ближайшее время завершится работа очередного состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании. Список членов нового созыва Собрание утвердит на заключительной сессии года. О достижениях текущего состава коллегиального органа в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказали председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Екатерина Росоловская и член Молодежного парламента Максим Ермолин.

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Любовь Кузнецова: За время своей работы в нынешнем составе Молодежного парламента вы участвовали не только в проекте «Тест по истории Великой Отечественной войны». Какими еще своими проектами и направлениями деятельности вы гордитесь?

Екатерина Росоловская: За наше время был реализован не один проект. Среди масштабных – это лига дебатов «Истина», которая стала визитной карточкой Молодежного парламента. Сейчас дети с большим интересом готовятся к новому сезону. В школах появляются клубы дебатов. Интерес есть, и этому проекту уже не один год, он развивается и набирает обороты.

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В этом году нам удалось реализовать большой фестиваль по запуску воздушных змеев «Высоко в небо». Он собрал вместе молодые семьи Псковской области и семьи мобилизованных граждан. Это получилось очень большое, яркое мероприятие, которое объединило много детей и взрослых. Районы Псковской области уже у нас спрашивали, как его реализовать. Надеемся, что это мероприятие подхватит следующий состав Молодежного парламента.

Совсем недавно у нас закончился совместный проект с Псковским государственным университетом «Гигантбол - 2023». Это очень интересная игра с большим гимнастическим мячом. Это что-то среднее между народным мячом, волейболом и пионерболом. Очень интересная активная игра. Когда-то давно в мое студенчество мы создавали эту игру для веселого времяпрепровождения. Сейчас, когда мы приходили на этот турнир, который проводился среди студентов высших учебных заведений, СПО и школьников, – это было жаркое зрелище. Оно в первую очередь направлено на интересное времяпрепровождение молодежи и на пропаганду здорового образа жизни.

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Помимо таких проектов наши члены Молодежного парламента проводили еще различные акции и мероприятия в районах Псковской области. Например, в Порхове Даниил Григорьев и Алексей Жуковский организовывали встречи с семьями мобилизованных, играли с ребятами. Это было очень такое семейное теплое мероприятие.

В Палкинском районе член Молодежного парламента Мария Синькевич вместе со школьниками плела маскировочные сети, которые в последующем отправились в зону СВО. Также у нас проводилась выставка «Молодые ученые России». Там можно было узнать о молодых ученых Псковской области, из других регионов России. Кроме того, мы участвуем в субботниках, привлекаем к этому молодежь.

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Любовь Кузнецова: Лига дебатов «Истина» - это, действительно, фишка этого состава. И куратор Молодежного парламента Виктор Остренко рассказал мне такую интересную штуку, о которой раньше я не задумывалась. Дебаты - как они выстраиваются? Участники не занимают ту сторону, которую они занимают по факту. Им же дают тему и говорят, что ты отстаиваешь вот это вне зависимости от своих личных убеждений, а ты отстаиваешь другую точку зрения. Это развивает мышление, это развивает возможность спорить, обсуждать, посмотреть на ту или иную тему с разных точек зрения. И мне показалось это очень любопытным. Фишка в этом – заставить молодежь посмотреть с разных сторон и заглянуть в ту или иную тему?

Максим Ермолин: Конечно. Ребята смотрят на обозначенную проблему с другой стороны. А их оценивают эксперты - депутаты разных уровней, директора школ, общественники и другие. Когда ребята говорят на щепетильные темы, то высказывают свое положительное или отрицательное мнение, заставляют уже всех задумываться, а действительно ли это нужно? Из того может уже вытекать другая история.

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Любовь Кузнецова: На мой взгляд, молодому уму самое главное понять, что у любой медали есть две стороны.

Екатерина Росоловская: На самом деле важно научить детей доносить информацию до разной аудитории. У нас сидят представители разных поколений, и каждый воспринимает информацию по-своему. Важно подобрать такие аргументы, такие факты, которые дойдут до каждого, и тот или иной тезис ляжет в голову.

Максим Ермолин: Каждый участник сам индивидуально готовится. Он просматривает все источники, сайты, газеты, все новости, готовится к дебатам полноценно. И ни день, ни два с ними занимается педагог-наставник. Ребята, казалось бы, приезжают из глубинки, не знаешь, что от них ожидать. Но есть такие сильные команды! Команда из Яммской школы победила, заняла первое место в прошлом году. В этом году они не менее достойно себя показали. Дошли до финала и показали свои сильные стороны.

Екатерина Росоловская: Возвращаюсь к объему материала, с которым ребята работают. Здесь очень важно перевести с русского на русский. То есть ты можешь прочитать, что угодно и не можешь выразить мысль. Тот объем, который они перерабатывают, это очень радует.

Любовь Кузнецова: Зачем пришли в Молодежный парламент? Что хотели? Совпали ожидания?

Максим Ермолин: Для меня это практически второй созыв. В первом я ушел в армию. Не хватило этого, и я решил вернуться. Первые цели, которые для себя поставил, – посмотреть, как работает система государственного управления на региональном уровне. По образованию я юрист. Мне очень интересно, как работают законы по факту, а не на бумаге. Теория и практика, как правило, немного отличаются. Мне захотелось узнать подробно, посмотреть, как работает все наяву. Мое представление совпало на 75%. Есть над чем работать. Не бывает ничего идеального. У меня мои ожидания совпали. Я такой же общественник, каким был раньше.

Екатерина Росоловская: Максим сказал про общественников. Можно выделить такие категории людей, которые приходят в Молодежный парламент. Кто-то приходит конкретно с целью стать депутатом, кто-то приходит пролоббировать свои интересы, кто-то приходит предложить законодательные инициативы, кто-то приходит как общественник, как активист посмотреть политическое устройство региона изнутри. Каждому, кто приходит в Молодежный парламент, дается большой пул возможностей. Но как этими возможностями пользоваться, каждый решает сам.

Беседовала Любовь Кузнецова