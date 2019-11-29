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Общество

Клуб дебатов «Истина» станет региональным проектом Молодежного парламента

04.12.2019 13:55|ПсковКомментариев: 0

Клуб дебатов «Истина» - проект, реализуемый при участии членов Молодежного парламента, - получит развитие при поддержке областного гранта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

По мнению автора заявки, сотрудника аппарата регионального парламента, советника заместителя председателя Юлии Лысовой, финансовая поддержка позволит не только расширить географию проекта, но и изначально строить его так, чтобы охватить как можно больше районов-участников - теперь это будет Региональная лига дебатов.

«Мы живем в мире Интернета и быстро развивающихся информационных потоков. Обсуждение значимых событий в основном проходит в виртуальном пространстве. «Диванные эксперты» не способны брать ответственность за свои слова, им сложно находиться в коллективе и социализироваться. Гораздо проще создать «фейк» и «троллить» собеседника, чем выйти на живую площадку и от своего имени грамотно и аргументировано высказывать точку зрения. Отсутствие живого общения и реальной дискуссии в итоге приводит к апатичности молодежи и общей неудовлетворенности жизнью и обществом», - считает Юлия Лысова.

Целью проекта является создание открытой площадки дискуссионных состязаний, где учащиеся средних и старших классов могли бы получить навыки публичных выступлений, ораторского искусства. «В основе дебатов - критическое мышление и живое общение. Принцип открытого диалога позволит участникам оценить собственные силы, а наставникам даст представление о потенциале подопечных», - уверена автор проекта.  

Отметим, что клуб дебатов «Истина» проводит публичные дискуссии на протяжении полутора лет. На площадке проекта обсуждались самые разные вопросы: престиж воинской службы и проблема насилия в компьютерных играх, квоты для молодежи в представительных органах власти и гендерное равенство. Участниками дебатов были школьники и взрослые.

«Идея развить наш проект в масштабах региона, проводить состязания межрайонного и областного уровня появилась после дебатов, которые мы организовали ко Дню учителя. В состав команд у нас тогда вошли педагоги: обсуждали, в чем будущее российского образования - в возврате к советской системе или во внедрении инновационного подхода. Чувствовалось, что не все уютно чувствовали себя вначале в таком качестве. Но потом разошлись, раскрылись, а по окончании некоторые учителя даже высказали сожаление, что такие дискуссии проводятся локально, внутри школ. Тогда я и подумала, что мы можем организовать дебаты в несколько ступеней, вовлечь в работу молодежные советы, созданные в районах. Сначала провести состязания в муниципальной лиге, затем подготовить региональный этап», - рассказала Юлия Лысова.

Средства гранта, по словам автора проекта, потребуются на транспортные расходы, приобретение ручек, блокнотов, бейджей и роллапов, на организацию кофе-брейка для команд-финалистов, приехавших на итоговое состязание из районов.

«У нашего проекта уже есть лицо - символические статуэтки, которые мы вручаем победителям, есть свой стиль, оформление. Мы очень благодарны председателю областного Собрания депутатов Александру Алексеевичу Котову за то, что на первом, самом сложном этапе он нас поддержал. Мы благодарны депутатам Собрания за то, что с готовностью участвуют в дебатах в составе жюри, и надеемся на дальнейшее сотрудничество», - отметила Юлия Лысова.

Разработанный план будет реализовываться силами Молодежного парламента, в состав которого войдет и сама Юлия Лысова. Также в команду проекта заявлены уже состоявшиеся партнеры клуба дебатов «Истина» - Псковская инженерно-лингвистическая гимназия и Псковский педагогический комплекс. Предполагается, что мероприятия смогут охватить не менее 30 школ региона из 20 районов области, по предварительным подсчетам в дебаты будут вовлечены 500 учащихся и 50 педагогов.

Отметим, что всего на грантовый конкурс молодежных проектов было подано более 70 заявок со всей территории Псковской области. В число победителей вошли 11 проектов в шести номинациях. Суммы грантов составили 50, 100 и 200 тысяч рублей. На эти цели из областного бюджета выделен 1 млн рублей. В число победителей также вошла член Молодежного парламента Яна Васюцкая с проектом «Освещай». Студентка из Великих Лук намерена представить свою идею на конкурсе по формированию очередного состава молодежного органа и реализовать его вместе с активистами парламента.

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент
Источник: Псковская Лента Новостей
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