Политика

Игорь Дитрих о бюджете Псковской области и преемственности поколений в Локнянском районе

Гостем программы «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 декабря стал заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним главные итоги состоявшейся накануне сессии регионального парламента, на которой депутаты приняли региональный бюджет в первом чтении, внесли изменения в бюджет на текущий год. Также гость студии рассказал, как прошла муниципальная реформа в Локнянском и Опочецком районах.

- Игорь Иванович, накануне состоялась очередная сессия Псковского областного Собрания. На ней рассмотрен проект областного бюджета в первом чтении. Понятно, что это только основные параметры доходы, расходы. Федеральный бюджет принят полностью. Расходы на социальную политику он сохранил в полном объеме, отдельные статьи даже увеличены. Полагаю, что и в региональном бюджете все, что касается социальных статей, будет сохранено по аналогии?

- Мы все понимаем, что это общие цифры: доходы, расходы, дефицит, который не превысил 10%. Как и все предыдущие годы, бюджет у нас социально направленный. Все статьи сохранены. Там, где не видно большой прибавки, мы знаем по итогам прошлых лет, что губернатор ведет большую работу в этом направлении, и прибавка в них будет. Например, на некоторые статьи по лекарственному обеспечению на 2023 выделили определенную сумму, и когда стало видно, что ее не хватает, ее увеличивали в два раза.

- То есть решали ситуацию, когда она уже складывалась?

- Да. И уже по этой статье на 2024 год уже заложена сумма, которую мы потратили в этом году, чтобы минимально принимать поправки в бюджет, увеличивая ту или иную статью расходов.

- Как председатель комитета по труду и социальной политике удовлетворены ли вы исполнением бюджета текущего года? Напомню, Псковская область регулярно к 2023 году получала трансферты, субсидии, дополнительные целевые средства из федеральной казны. Эти средства шли и на социальную политику.

- Поправки в областной бюджет в текущем году вносились трижды: в июле, сентябре, последние приняты были вчера. В результате внесенных в течение года изменений параметры областного бюджета увеличились более чем на 7,5 миллиарда.

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Подавляющая часть этих денег пошла на социальную сферу. 600 миллионов пошло на развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики. Знаем про строительство школ и организацию летнего отдыха для детей участников СВО, на оплату расходов за коммунальные услуги и питание в государственных образовательных учреждениях. Огромная часть денег - более чем 1 миллиард рублей по программе развития здравоохранения Псковской области. Это и дополнительные средства на строительство ФАПов, и на лекарственное обеспечение, о котором я уже говорил - свыше 613 миллионов. Также дооснащение районных больниц и региональных эндокринологических центров оборудованием для контроля сахарного диабета, на поддержку медицинских работников, на ремонт лечебных учреждений и так далее.

- Больше миллиарда - очень солидно.

- Это достаточно большая сумма. И если такие суммы правильно реализовывать, то это значительное КПД для улучшения качества как пациентов, так и в целом жителей Псковской области.

- Игорь Иванович, вы - депутат по округу №11. Это четыре района области, я напомню, ваши избиратели: Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий районы. В Локне и Опочке случились преобразования в рамках муниципальной реформы. Эти два муниципалитета вошли в состав тех, кто преобразовались из районов в округа. Новые администрации формируются. На ваш взгляд, эта реформа во вред или во благо? Насколько она назрела? Теперь уже, с учетом практики небольшой ее реализации.

- Реализация еще до конца не прошла. Были и сомнения, и споры, и боялись, что это все тяжело будет. У меня два района: Опочецкий и Локнянский. Их тоже сравнить нельзя и по территории, и по специфике. В Опочке руководителем остался тот же самый человек. Произошла небольшая реорганизация на всех уровнях, остались прежние люди. И в принципе, по большому счету, кроме названия ничего не изменилось.

Цель этого объединения понятна. Это консолидация всех имеющихся в поселениях сил, средств и ресурсов в одном месте и подчинении. Мы же знаем, что часто нужна проектно-сметная документация, а она стоит определенное количество денег, иногда и достаточно больших. И бюджет помогает. Но все равно внутри района нет раздробленности бюджетов. Соответственно, проще это все формировать, в районном Собрании депутатов решать первоочередность выделения средств на ту или иную проблему. Власть сосредотачивается в одних руках. Но надо не забывать, что и ответственность сосредотачивается только в одних руках. Есть, с кого спросить.

- Например, когда кусок дороги – это район, а это уже волость. В такую погоду, как у нас нынче, это очень критично, да?

- Да, это все обсуждалось. С другой стороны, у нас в Локне произошла смена поколений управленцев. Кто-то сомневается, кто-то говорит, это плохо. По большому счету, рано или поздно это должно происходить, все мы не вечны. Чем раньше и более в щадящем режиме это будет происходить, тем лучше. Пример очень хороший. Ведь сама предыдущая глава Нина Викторовна (Степанова - ред.) стала наставником Ивана Дмитриевича Белугина. Он теперь стал главой, на год она взяла его замы. Она его опекала, обучала. В Локнянском районе все выборы очень тяжело и сложно проходили. Мы все исторически знаем эти конфликты между правящими элитами внутри Локни. А здесь впервые передача власти по-доброму, как мама сыну, как хороший наставник.

- Большое уважение к Нине Викторовне, это не каждый глава может.

- Мы Ивану Белугину сейчас говорим, что тебе повезло, и ты должен этим пользоваться и продолжать общаться. Да, округ там сформирован, не до конца еще сформирована администрация. Тут ждали определенных изменений в законодательстве Псковской области. Вчера как раз внесли изменения в три закона, которые позволят сейчас окончательно сформировать администрацию и в том, и в другом округе, и во всех остальных, которые мы приняли.

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- Насколько я знаю, продумывать даже формулировки должностей, состава администраций таким образом, чтобы для людей, которые с обращениями придут к этим специалистам, ничего не менялось.

- Могу сказать, что даже многие говорили: сейчас выгонят всех старых, поменяют, денег не дадут, еще что-то. Нет. Все, кто захотел остаться - им всем было предложено остаться, были расписаны должности, зарплаты и так далее. Да, несколько человек ушли на пенсию по своему желанию. Но это не пенсионеры, которым только 65, это люди глубоко уважаемого возраста. Они все-таки решили уйти на пенсию. Таких несколько. Их поблагодарили, отдали им должное и сказали спасибо. Опять же, тому же Ивану Белугину сказано: про них не забывай, их мудрость вам обязательно пригодится.

Беседовала Любовь Кузнецова