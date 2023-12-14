Александр Козловский: Решение президента участвовать в выборах — историческое

Решение Владимира Путина участвовать в выборах — историческое для всей страны, считает депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Он подчеркнул, что «Единая Россия» окажет всю необходимую поддержку Владимиру Путину на выборах.
«Одной из центральных тем съезда стали результаты реализации народной программы. И, как справедливо заметил Дмитрий Медведев, "Единая Россия" не только ежегодно отслеживает прогресс исполнения этого документа, но и вносит в него изменения и дополнения сообразно велению времени. Спрос за исполнение народной программы — не только от партийного руководства, но и от людей», - заметил Александр Козловский.
Партия проделала большую работу для того, чтобы синхронизировать народную программу с наиболее важными параметрами национальных проектов и госпрограмм, продолжил депутат.
Кроме того, сегодня на съезде были озвучены итоги панельных дискуссий, которые прошли в Ростовской области, Нижнем Новгороде и Москве. Также внесли изменения в устав партии, их представил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Произвели ротацию высшего совета партии.