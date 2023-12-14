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Политика

Александр Козловский: Решение президента участвовать в выборах — историческое

17.12.2023 18:26|ПсковКомментариев: 0

Решение Владимира Путина участвовать в выборах — историческое для всей страны, считает депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.  

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Сегодня состоялось главное политическое событие года для "Единой России". В столице плотно работали с главой государства Владимиром Путиным и высшим партийным руководством. Подвели итоги года и обсудили предстоящие выборы президента. Главным решением дня, безусловно, стала единогласная поддержка выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Решение Владимира Владимировича участвовать в выборах — историческое для всей страны, для каждого из нас. Только он — сильный и безусловный лидер — может стоять у руля в столь непростое время. И мы верим, что он не подведет Россию и каждого ее жителя», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале. 

Он подчеркнул, что «Единая Россия» окажет всю необходимую поддержку Владимиру Путину на выборах. 

«Одной из центральных тем съезда стали результаты реализации народной программы. И, как справедливо заметил Дмитрий Медведев, "Единая Россия" не только ежегодно отслеживает прогресс исполнения этого документа, но и вносит в него изменения и дополнения сообразно велению времени. Спрос за исполнение народной программы — не только от партийного руководства, но и от людей», - заметил Александр Козловский. 

Партия проделала большую работу для того, чтобы синхронизировать народную программу с наиболее важными параметрами национальных проектов и госпрограмм, продолжил депутат. 

«Наша партия не отказалась ни от одного взятого на себя обязательства. Работа по исполнению наказов ведется вне зависимости от внешних и внутренних обстоятельств, - заметил он. - Результаты реализации народной программы мы наглядно видим и на Псковщине: за два года капитально отремонтированы 43 школы, еще 6 школ будут приведены в порядок в следующем году».

Кроме того, сегодня на съезде были озвучены итоги панельных дискуссий, которые прошли в Ростовской области, Нижнем Новгороде и Москве. Также внесли изменения в устав партии, их представил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Произвели ротацию высшего совета партии.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Медведев Дмитрий Анатольевич Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #Единая Россия #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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