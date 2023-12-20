Александр Братчиков назвал основные задачи согласительной комиссии по проекту закона об областном бюджете

Основные задачи согласительной комиссии по проекту закона об областном бюджете назвал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Также Александр Братчиков отметил работу двух оппозиционных партий в ходе заседаний согласительной комиссии.
«Я отмечу эффективную работу в этом году оппозиционных партий. Это ЛДПР, у Антона Александровича (Минакова – ред.) прекрасные были инициативы, они были поддержаны в полном объеме. Они отражают задачу, которую необходимо решать на территории всей области. Это продолжение той инициативы, с которой он выступал в прошлом году - передача уличного освещения на региональных дорогах от муниципалитетов Псковавтодору. Очень эффективно работает со стороны партии "Новые люди" Андрей Андреевич Маковский. Эти инициативы были поддержаны, также вошли в состав поправок, которые предлагаются сейчас принять во втором чтении», – добавил Александр Братчиков.
Напомним, 12 декабря завершила работу согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». На протяжении двух дней представители Псковского областного Собрания депутатов и правительства Псковской области обсуждали предложения к главному финансовому документа и наказы избирателей.