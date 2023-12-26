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Политика

Борис Елкин поставил свою подпись в поддержку Путина на выборах президента

26.12.2023 21:30|ПсковКомментариев: 0

Глава города Пскова Борис Елкин поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России 26 декабря, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Решение принял давно и ни секунды в нем не сомневался. Владимир Владимирович – сильный лидер, гарант независимости нашего государства. Многие его решения стали отправной точкой для динамичного развития как города Пскова, так и региона в целом!» – написал Борис Елкин.

Пункты сбора подписей работают с 17:00 до 20:00 в в торгово-развлекательном центре «Акваполис» (улица Кузбасской Дивизии, 19), торговом центре «Максимус» (Октябрьский проспект, 54) и торговом центре «Империал» (улица Коммунальная, 41).

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Сбор подписей в Пскове стартовал 23 декабря.

Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку выдвижения кандидатуры нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.

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22 декабря в Псковской области открылся Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина.

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Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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