Политика

Антон Минаков о задачах и шансах ЛДПР на выборах президента

ЛДПР выдвинула своего кандидата в президенты России, им стал лидер партии Леонид Слуцкий. Какую задачу ставит партия на эту кампанию? Продолжит ли ЛДПР борьбу с коммунистами за второе место? Удастся ли Леониду Слуцкому приблизиться к результату, который традиционно на выборах набирал покойный лидер партии, шесть раз принимавший участие в президентских кампаниях, Владимир Жириновский? На эти и другие вопросы в беседе с журналистом Псковской Ленты Новостей ответил региональный координатор ЛДПР Антон Минаков.

- Антон Александрович, какую задачу ЛДПР ставит на президентских выборах?

- Задача – достичь максимального результата, это минимум второе место.

- Как вы считаете, по силам ли Леониду Слуцкому обойти кандидата-коммуниста и стать вторым?

- Я считаю, да, по силам, поскольку у Леонида Эдуардовича большой опыт. Все его положительные качества описать не могу, но свое мнение выскажу так: да, безусловно, по силам.

Решение о выдвижении Леонида Эдуардовича было принято на съезде единогласно всеми регионами, и с кем бы я не общался из своих коллег, мы все уверены, что займем минимум второе место.

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- Рассчитываете ли на то, что Леонид Слуцкий наберет больше, чем в свое время набирал Владимир Жириновский? Мы помним, что менее 5% Владимир Вольфович обычно не набирал, а было и порядка 10%.

- Достаточно сложно давать прогнозы, но я убеждён, что у Леонида Эдуардовича будет больше 5%.

- Есть ли у вас информация, войдет ли Псковская область в число тех 30 регионов, в которые собирается приехать Леонид Слуцкий?

- Пока такой информации нет. Возможно, она появится в пятницу или на январских праздниках, поскольку предвыборный штаб ЛДПР начинает свою работу 4 января.

- Соответствуют ли действительности утверждения о том, что на «новый корабль ЛДПР» и на президентскую кампанию Леонид Слуцкий берет с собой не всех из прежних влиятельных фигур, а от некоторых избавляется?

- Здесь, наверное, вы имеете ввиду Василия Власова (экс-депутата Госдумы – ред.). Там решение принималось, в первую очередь, голосованием в Госдуме, это не была инициатива ЛДПР, это была инициатива комитета по депутатской этике.

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Могу сказать, что на съезде мы переизбирали состав высшего совета, он изменился достаточно несильно, немного увеличился, были приняты дополнительные члены высшего совета, дополнительные депутаты Госдумы, поэтому команда сильно не изменилась.

- Какие у вас ожидания относительно уровня легитимности президентских выборов? Прогнозируете ли какие-либо нарушения? Как ЛДПР будет следить за ходом выборов?

- Мы будем использовать все стандартные, законные методы. Естественно, будем стараться выставлять как можно больше наблюдателей на избирательные участки. Думаю, что эти выборы будут достаточно легитимными. Во всяком случае, я считаю, что президентские выборы – одни из самых честных у нас в стране. У нас есть вопросы к выборам в Государственную Думу, в законодательные Собрания, но по президентским выборам никаких серьезных прецедентов у нас давно уже не было.

Беседовала Ксения Иванова