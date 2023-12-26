Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Псков кофейни и пекарни
как пользоваться газом
Реформа ОМСУ первый этап
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
коронные фразы
«Истфакт» Сокровища Острова
«Академия Слуха» подарки
«Зенча-Псков» кто там?
Бытовые услуги и социальный контракт
Два хита псковской кухни
влиятельная сотня
новое поколение сето
Контейнеры в снегу
участие в президентских выборах
 
 
 
ещё Политика 26.12.2023 16:501 «Гонки по вертикали»: время подбивать бабки 27.12.2023 13:310 Александр Котов: Команда Псковской области успешно справилась с вызовами 2023 года 27.12.2023 13:210 Псковичи поддержали выдвижение кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова 27.12.2023 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Котовым 27.12.2023 12:531 Николай Харитонов сдал документы для регистрации кандидатом в президенты РФ 27.12.2023 12:511 Антон Минаков о задачах и шансах ЛДПР на выборах президента
 
 
 
Самое популярное 22.12.2023 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе 21.12.2023 17:077 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2023 22.12.2023 10:331 Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе 20.12.2023 16:009 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь 22.12.2023 12:370 Названа предварительная причина ДТП с тремя погибшими в Пустошкинском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Антон Минаков о задачах и шансах ЛДПР на выборах президента

27.12.2023 12:51|ПсковКомментариев: 1

ЛДПР выдвинула своего кандидата в президенты России, им стал лидер партии Леонид Слуцкий. Какую задачу ставит партия на эту кампанию? Продолжит ли ЛДПР борьбу с коммунистами за второе место? Удастся ли Леониду Слуцкому приблизиться к результату, который традиционно на выборах набирал покойный лидер партии, шесть раз принимавший участие в президентских кампаниях, Владимир Жириновский? На эти и другие вопросы в беседе с журналистом Псковской Ленты Новостей ответил региональный координатор ЛДПР Антон Минаков.

 

- Антон Александрович, какую задачу ЛДПР ставит на президентских выборах?

- Задача – достичь максимального результата, это минимум второе место.

- Как вы считаете, по силам ли Леониду Слуцкому обойти кандидата-коммуниста и стать вторым?

- Я считаю, да, по силам, поскольку у Леонида Эдуардовича большой опыт. Все его положительные качества описать не могу, но свое мнение выскажу так: да, безусловно, по силам.

Решение о выдвижении Леонида Эдуардовича было принято на съезде единогласно всеми регионами, и с кем бы я не общался из своих коллег, мы все уверены, что займем минимум второе место.

- Рассчитываете ли на то, что Леонид Слуцкий наберет больше, чем в свое время набирал Владимир Жириновский? Мы помним, что менее 5% Владимир Вольфович обычно не набирал, а было и порядка 10%.

- Достаточно сложно давать прогнозы, но я убеждён, что у Леонида Эдуардовича будет больше 5%.

- Есть ли у вас информация, войдет ли Псковская область в число тех 30 регионов, в которые собирается приехать Леонид Слуцкий?

- Пока такой информации нет. Возможно, она появится в пятницу или на январских праздниках, поскольку предвыборный штаб ЛДПР начинает свою работу 4 января.

- Соответствуют ли действительности утверждения о том, что на «новый корабль ЛДПР» и на президентскую кампанию Леонид Слуцкий берет с собой не всех из прежних влиятельных фигур, а от некоторых избавляется?

- Здесь, наверное, вы имеете ввиду Василия Власова (экс-депутата Госдумы – ред.). Там решение принималось, в первую очередь, голосованием в Госдуме, это не была инициатива ЛДПР, это была инициатива комитета по депутатской этике.

Могу сказать, что на съезде мы переизбирали состав высшего совета, он изменился достаточно несильно, немного увеличился, были приняты дополнительные члены высшего совета, дополнительные депутаты Госдумы, поэтому команда сильно не изменилась.

- Какие у вас ожидания относительно уровня легитимности президентских выборов? Прогнозируете ли какие-либо нарушения? Как ЛДПР будет следить за ходом выборов?

- Мы будем использовать все стандартные, законные методы. Естественно, будем стараться выставлять как можно больше наблюдателей на избирательные участки. Думаю, что эти выборы будут достаточно легитимными. Во всяком случае, я считаю, что президентские выборы – одни из самых честных у нас в стране. У нас есть вопросы к выборам в Государственную Думу, в законодательные Собрания, но по президентским выборам никаких серьезных прецедентов у нас давно уже не было.

Беседовала Ксения Иванова

Пресс-портрет
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #ЛДПР #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 143 человека
Сюжет: Выборы президента - 2024 Николай Харитонов сдал документы для регистрации кандидатом в президенты РФ Антон Минаков о задачах и шансах ЛДПР на выборах президента Андрей Беляев отдал свою подпись за выдвижение Владимира Путина на выборах президента Борис Елкин поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Игорь Дитрих поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Александр Котов: Я хочу, чтобы во главе нашей страны стоял сильный руководитель Александр Гончаренко: Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина проходит в плановом режиме Выборы президента-2024 в России: честные результаты гарантированы? Региональный избирательный штаб Путина торжественно открыли в Пскове 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента РФ Владислав Даванков сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента начался в Великих Луках Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах президента продолжается в Пскове Леонид Слуцкий сдал документы для регистрации кандидатом на выборах президента Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году ЦИК отказала в регистрации инициативной группы Дунцовой на выборах президента Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента РФ Сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента стартовал в Пскове Назван средний возраст общественного наблюдателя в Псковской области Штаб общественного наблюдения за выборами откроется на улице Советской в Пскове На президентских выборах будет вестись активная борьба за второе место - Илья Стрелков Псковский общественный штаб по наблюдению за выборами занимает первое место на Северо-Западе - Илья Стрелков Наталья Исакова: Общественный наблюдатель на выборах должен быть готов к любой ситуации Основную цель штаба общественного наблюдения назвал Илья Стрелков Псковская общественница заявила о несостоятельности критики трехдневного голосования Наталья Мельникова: Многодневное голосование повышает легитимность выборов Псковская область в числе лидеров ДЭГ – электоральный юрист ЦИК одобрила проведение ДЭГ в Псковской области на выборах президента ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ Игорь Сопов: Для региона очень важно, что ЦИК одобрила применение ДЭГ на Псковщине на выборах президента Леонид Слуцкий станет кандидатом от ЛДПР на выборах президента Путин принес документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Андрей Турчак: Победа нашего президента должна быть абсолютно бесспорной Александр Козловский: Решение президента участвовать в выборах — историческое Александр Котов: Сейчас как никогда важно мощно поддержать президента Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента Съезд партии «Единая Россия» состоится в Москве 17 декабря Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты «Как квест»: псковские общественники обучат наблюдателей для президентских выборов Более 50 псковских студентов захотели стать наблюдателями на президентских выборах Илья Стрелков: Мы прогнозируем явку на президентских выборах примерно в 70% Илья Стрелков: Президентские выборы - это совершенно другой уровень Игорь Сопов объяснил значение знака V на билбордах с датой выборов Игорь Сопов: Явка на выборах президента выше 70% — не фантастический сюжет Поквартирный обход избирателей начнется в феврале — Игорь Сопов Алеся Михачева: Патриотический настрой населения отразится на явке на выборах президента Наталья Исакова: Трехдневное голосование уже стало привычным для избирателей Илья Стрелков: На выборах президента в Псковской области стоит ждать явку около 70% «Единая Россия» примет активное участие в кампании Путина, заявил Турчак На старт, кампания, в март Михаил Ведерников: Псковская область всегда поддерживала президента Путина Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян - Турчак «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на новый президентский срок Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок Выборы президента России в 2024 году будут трехдневными «Сообразим на троих»: Президентские выборы, запрос на справедливость и есть ли будущее у оппозиции. ВИДЕО Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года Вопрос о назначении выборов президента рассмотрят в Совете Федерации Александр Котов: Единороссы всегда ставят перед собой амбициозные цели Александр Козловский: «Единая Россия» активно включилась в новую предвыборную гонку Антон Минаков: На выборах президента будет жесточайшая борьба ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря «Сообразим на троих»: президентские выборы – 2024, ошапурки и страсти по корпоративам. ВИДЕО СОЦПРОФ просит Путина принять участие в выборах президента Евгений Михайлов: Игорю Стрелкову не дадут участвовать в выборах президента «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах. ВИДЕО «Дневной дозор»: должен ли кандидат в президенты быть партийным? Андрей Маковский: «Новые люди» выдвинут кандидата на выборы президента «Гонки по вертикали»: власть и церковь, президентские выборы-2024 и «кирпич» для кандидата Олег Брячак вновь сообщил о намерении принять участие в президентских выборах Госдума приняла уточнения к закону о выборах президента Заявку на проведение ДЭГ на президентских выборах готовят в Псковской области В Госдуму внесли проект о поправках в закон о выборах президента Дистанционное электронное голосование планируют применить в Псковской области на выборах президента России Памфилова указала на необходимость изменений закона о выборах президента Памфилова допустила многодневное голосование на выборах президента в 2024 году
27.12.2023, 13:400 С иностранными студентами ПсковГУ провели беседу сотрудники полиции  27.12.2023, 13:330 Пассажиропоток псковского аэропорта за год увеличился на 30% 27.12.2023, 13:310 Александр Котов: Команда Псковской области успешно справилась с вызовами 2023 года 27.12.2023, 13:260 Псковичей предостерегли от выхода на лед в приграничной зоне ночью
27.12.2023, 13:210 Псковичи поддержали выдвижение кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова 27.12.2023, 13:150 День спасателя отметили сотрудники МЧС в Пскове 27.12.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Котовым 27.12.2023, 12:570 Более 190 км дорог отремонтировали в Псковской области по президентскому нацпроекту
27.12.2023, 12:531 Николай Харитонов сдал документы для регистрации кандидатом в президенты РФ 27.12.2023, 12:511 Антон Минаков о задачах и шансах ЛДПР на выборах президента 27.12.2023, 12:480 Правительство будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники 27.12.2023, 12:390 Александр Козловский принял участие в в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина
27.12.2023, 12:380 Археологи назвали места чеканки монет, найденных на месте древнего монастыря в Пскове 27.12.2023, 12:240 Псковское отделение Социального фонда досрочно выплатит пенсии за январь 27.12.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Экологичный Новый год 27.12.2023, 12:020 В новоржевской деревне в новом году откроется мастерская для детей
27.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 декабря 27.12.2023, 12:000 Более 3,5 тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату 27.12.2023, 11:581 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах развития Псковской области в 2023 году 27.12.2023, 11:470 Два хита псковской кухни
27.12.2023, 11:420 Псковичка перевела мошенникам почти три миллиона рублей «инвестиций» 27.12.2023, 11:300 Дмитрий Шахов и региональная Гострудинспекция заключили соглашение о взаимодействии 27.12.2023, 11:160 Сбер массово запустил в своих банкоматах функцию приема наличных без карты 27.12.2023, 11:090 За нарушение срока рассмотрения обращений ответил в суде работник администрации Гдовского района
27.12.2023, 10:560 «Псковские тепловые сети» рассказали, как проводят благоустройство после работ 27.12.2023, 10:440 Псковская область присоединилась к акции «С Новым годом, ветеран!» 27.12.2023, 10:360 «Экосреда»: Экологичный Новый год 27.12.2023, 10:240 Одну полосу для движения автомобилей открыли на улице Максима Горького в Пскове
27.12.2023, 10:161 Заметный рост: какие выплаты проиндексируют псковичам в 2024 году 27.12.2023, 10:161 Новую дорожно-коммунальную технику закупили в Пскове 27.12.2023, 10:131 Интерактив: Труп лисы на завтрак 27.12.2023, 10:051 Владимир Машков стал президентом «Золотой маски»
27.12.2023, 10:000 Александр Котов: Служба в МЧС – для смелых и сильных духом 27.12.2023, 09:390 Жилой дом сгорел в бежаницком поселке Красный Луч 27.12.2023, 09:280 Рекорд по числу голосующих онлайн планируют побить на выборах президента РФ 27.12.2023, 09:150 Юрлицам могут разрешить регистрироваться по адресу электронной почты
27.12.2023, 09:010 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2023 году 27.12.2023, 09:000 Количество мошеннических сайтов в 2023 году увеличилось на 86% 27.12.2023, 08:460 Сбор новогодних елей на переработку в щепу хотят организовать в Пскове 27.12.2023, 08:340 Россияне оформили кредиты почти на 35 трлн рублей
27.12.2023, 08:220 Домклик: Псковская область вошла в топ-10 регионов с низкими ценами на новостройки 27.12.2023, 08:110 Названы аферы, которые мошенники могут провернуть в ближайшие дни 27.12.2023, 07:540 Как не допустить наслаивания инфекций друг на друга, уточнил иммунолог 27.12.2023, 07:350 Новогодняя ночь в Европейской России будет аномально тёплой
27.12.2023, 07:190 День спасателя отмечают в России 27 декабря 27.12.2023, 07:000 Когда выплатят пенсии за январь, объяснили россиянам 26.12.2023, 22:110 Андрей Беляев отдал свою подпись за выдвижение Владимира Путина на выборах президента 26.12.2023, 22:000 О важности применения ремней безопасности рассказали псковским курсантам
26.12.2023, 21:400 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 5% 26.12.2023, 21:302 Псковичка защитила мужа, ударив обидчицу кастрюлей по голове 26.12.2023, 21:301 Борис Елкин поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента 26.12.2023, 21:200 Отчётный концерт прошел в псковском колледже искусств
26.12.2023, 21:000 Росгвардия продолжает отбор кандидатов для поступления в военные институты 26.12.2023, 20:400 Более 3,5 млн рублей лишились жители Пскова и Великих Лук из-за уловок киберпреступников  26.12.2023, 20:250 Игорь Дитрих поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента 26.12.2023, 20:200 Эколог отметила важность личного участия каждого в снижении негативного воздействия на окружающую среду
26.12.2023, 20:000 Новогодний праздник для детей полицейских прошел в Великих Луках 26.12.2023, 19:450 Александр Котов: Я хочу, чтобы во главе нашей страны стоял сильный руководитель 26.12.2023, 19:400 Задачи на 2024 год обсудили на итоговом совещании в филиале УФСИН  26.12.2023, 19:200 Инспектор Псковского облсовпрофа о выходных и сокращенных днях в 2024 году
26.12.2023, 19:100 Стало известно, кто выбросил трупы собак в лес в Псковском районе 26.12.2023, 19:003 Инвестпроекты по производству электробусов и специй утвердил Экспертный совет «Моглино» 26.12.2023, 18:450 Жителя Локнянского района лишили свободы и автомобиля за вождение в пьяном виде  26.12.2023, 18:270 Выпуск второго потока воспитанников центра «Воин» прошел в Пскове
26.12.2023, 18:220 Каким будет сквер на Сиреневом бульваре после благоустройства, рассказал глава Пскова 26.12.2023, 18:174 Псковичку оштрафовали на 30 тысяч за оскорбление инвалида СВО в соцсети 26.12.2023, 18:150 Псковскую краеведческую азбуку презентовали в гимназии №28 26.12.2023, 18:050 В преддверии Дня спасателя Юрий Сорокин передал в псковское МЧС стол для настольного тенниса
26.12.2023, 18:000 Новый год 2024: сколько стоит живая ёлка в Пскове 26.12.2023, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 декабря 26.12.2023, 17:490 Псковичи увидят на Kion новогодний мюзикл с Пересильд, Орбакайте и Агутиным 26.12.2023, 17:400 «Гонки по вертикали»: время подбивать бабки. ВИДЕО
26.12.2023, 17:310 Спрос на противовирусные препараты вырос на 65% – исследование 26.12.2023, 17:301 Полугорожане 26.12.2023, 17:300 Не сушить одежду над газовыми приборами призвали псковичей 26.12.2023, 17:260 О предстоящих в новогодние праздники экскурсиях рассказал Псковский музей-заповедник
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru